OMV не ждет, что для «Северного потока-2» потребуются допсредства
Австрийская OMV, партнер "Газпрома" по "Северному потоку 2", не ожидает, что для реализации проекта потребуются дополнительные средства в связи с задержками в строительстве, заявил журналистам на ПМЭФ глава компании Райнер Зеле.В источнике
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Глава OMV рассказал, когда достроят «Северный поток — 2»
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Строительство "Северного потока — 2" завершат в этом году, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле. OMV — финансовый партнер проекта наряду с европейскими компаниями Engie, Shell, Wintershall Dea и Uniper.
РИА Новости03:41