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OMV не ждет, что для «Северного потока-2» потребуются допсредства

Австрийская OMV, партнер "Газпрома" по "Северному потоку 2", не ожидает, что для реализации проекта потребуются дополнительные средства в связи с задержками в строительстве, заявил журналистам на ПМЭФ глава компании Райнер Зеле.В источнике

С чего всё началось

Глава OMV рассказал, когда достроят «Северный поток — 2»

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Строительство "Северного потока — 2" завершат в этом году, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле. OMV — финансовый партнер проекта наряду с европейскими компаниями Engie, Shell, Wintershall Dea и Uniper.
РИА Новости03:41

Подробнее о событии

Глава OMV заявил, что дополнительное финансирование «Северного потока - 2» не требуется

ТАСС09:11

Глава OMV оценил ситуацию с допфинансированием проекта «СП-2»

ФАН07:32

Глава OMV: строительство «Северного потока — 2» будет завершено в этом году

RT на русском03:32

Глава OMV: строительство «Северного потока-2» завершат в 2021 году

Комсомольская правда05:14

Глава компании OMV рассказал, когда будет достроен «Северный поток – 2»

REGNUM03:44

Глава OMV назвал дату завершения строительства «Северного потока – 2»

Известия03:37

OMV не ждет, что для «Северного потока-2» потребуются допсредства

ПРАЙМ07:57
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Газета.Ru07:53

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DP.RUвчера в 12:29