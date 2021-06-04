Австрийская OMV, партнер "Газпрома" по "Северному потоку 2", не ожидает, что для реализации проекта потребуются дополнительные средства в связи с задержками в строительстве, заявил журналистам на ПМЭФ глава компании Райнер Зеле.

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С чего всё началось Глава OMV рассказал, когда достроят «Северный поток — 2» С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Строительство "Северного потока — 2" завершат в этом году, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле. OMV — финансовый партнер проекта наряду с европейскими компаниями Engie, Shell, Wintershall Dea и Uniper. РИА Новости 03:41