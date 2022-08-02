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Глава ОНК Москвы заявил, что пленный боевик «Азова» сообщил о людоедстве в полку

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков со ссылкой на показания одного из пленных боевиков сообщил в Верховном суде РФ, что в украинском националистическом полку "Азов" практиковалось людоедство.
ТАСС
Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков на заседании Верховного суда по признанию «Азова»* террористической организацией заявил, что в рядах украинских националистов практиковался каннибализм.
Аргументы и Факты
Участники организации, признанной судом террористической, подлежат уголовной ответственности.
ТАСС
Председатель ОНК Москвы заявил в суде, что "Азов"* необходимо признать террористической организацией.
РЕН ТВ

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Пленный боевик «Азова» рассказал о людоедстве в полку
Комсомольская правда06:18
Глава ОНК Москвы Волков: пленный «азовец» заявил, что в батальоне практиковали людоедство
РИА Новости06:04
Глава ОНК Москвы заявил, что пленный боевик «Азова» сообщил о людоедстве в полку
ТАСС05:44
В ОНК сообщили о случаях каннибализма среди боевиков «Азова»*
ТК Звезда05:57
ОНК: пленный боевик «Азова» рассказал о людоедстве в полку
Газета.Ru05:53
Глава ОНК Москвы: боевик «Азова» рассказал о людоедстве в батальоне
Аргументы и Факты05:58
Глава ОНК Москвы Волков: в нацполку «Азов» практиковали людоедство
News.ru05:38

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