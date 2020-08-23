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РБК
РБК

Глава ОСК допустил строительство нового плавучего космодрома

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность создания собственного плавучего космодрома, сообщил гендиректор холдинга Алексей Рахманов в интервью ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В ОСК заявили о наличии технологий для строительства плавучего космодрома

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) располагает технологиями, которые позволяют создать плавучий космодром эффективнее "Морского старта". Об этом сообщил в воскресенье в интервью ТАСС к форуму "Армия - 2020" гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
ТАСС02:10
Подробнее о событии
ТАСС

ОСК станет партнером Мурманского государственного техуниверситета

ТАСС16:05
Телеканал 360°

Собственный плавучий космодром может появиться у ОСК

Телеканал 360°03:04
Известия

ОСК рассмотрит возможность создания собственного плавучего космодрома

Известия05:07
Lenta.ru

В России задумались о создании замены неокупаемому «Морскому старту»

Lenta.ru04:24
РЕН ТВ

ОСК планирует создать собственный плавучий космодром

РЕН ТВ05:19
РБК

Глава ОСК допустил строительство нового плавучего космодрома

РБК03:42
Газета.Ru

В России задумались о создании новейшего плавучего космодрома

Газета.Ru05:10

В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русском16:13
2,2K

Кикнадзе отметил поддержку болельщиков «Локомотива» в матче РПЛ со «Спартаком»

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отметил, что болельщики железнодорожников в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со "Спартаком" больше поддерживали свою команду, чем критиковали его.
ТАСС Спорт15:40

NAVI обыграла Evil Geniuses на OMEGA League

Результаты игрового дня: Virtus.pro 2 — 0 best-of-3 5men Ninjas in Pyjamas 2 — 0 best-of-3 Team Liquid Evil Geniuses 0 — 2 best-of-3 Natus Vincere Все встречи игрового дня завершились со счетами 2-0 по картам.
Dota2.ru14:52

Столкновения болельщиков с полицией начались в Париже

Группы хулиганов напали на полицию у стадиона в Париже, в месте где болельщики смотрели трансляцию финального матча Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» и германской «Баварией», 23 августа сообщает телеканал CNews.
ИА Красная Весна16:30

Лидер банды из 90-х рассказал, как расправлялся с ОПГ

Пожизненно осужденный основатель действовавшей в 90-х группировки из Набережных Челнов Эдуард Тагирьянов в интервью газете "Московский комсомолец" рассказал, за что "наказывал" других бандитов и коммерсантов.
РИА Новости13:40
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