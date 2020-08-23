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Глава ОСК допустил строительство нового плавучего космодрома

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность создания собственного плавучего космодрома, сообщил гендиректор холдинга Алексей Рахманов в интервью ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ОСК планирует создать собственный плавучий космодром

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность создания собственного плавучего космодрома, который будет эффективнее "Морского старта". Об этом сообщил в воскресенье в интервью ТАСС к форуму "Армия - 2020" гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
ТАСС02:10
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Газета.Ru

В России задумались о создании новейшего плавучего космодрома

Газета.Ru05:10
Известия

ОСК рассмотрит возможность создания собственного плавучего космодрома

Известия05:07
Телеканал 360°

Собственный плавучий космодром может появиться у ОСК

Телеканал 360°03:04
РЕН ТВ

ОСК планирует создать собственный плавучий космодром

РЕН ТВ05:19
РБК

Глава ОСК допустил строительство нового плавучего космодрома

РБК03:42
Lenta.ru

В России задумались о создании замены неокупаемому «Морскому старту»

Lenta.ru04:24
ТАСС

ОСК планирует создать собственный плавучий космодром

ТАСС02:10

Россия в разы увеличила поставки растительного масла в Индию

"В первом полугодии текущего года существенно возросли поставки из России подсолнечного масла, объем экспорта в стоимостном выражении составил $210 млн, увеличившись в 7,5 раза, несмотря на общее снижение товарооборота из-за пандемии", - рассказал Александр Рыбас.
Российская газета23:00
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