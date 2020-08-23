Появились рендеры кросс-вэна Renault Triber за 500 тыс. рублей

По последним данным стало известно, что кросс-вэн Renault Triber, который появился на рынке Индии летом прошлого года, сразу вызвал огромный спрос и оказался там одной из самых популярных моделей французского бренда.