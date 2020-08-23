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РБК
РБК

Глава ОСК допустил строительство нового плавучего космодрома

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность создания собственного плавучего космодрома, сообщил гендиректор холдинга Алексей Рахманов в интервью ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ОСК планирует создать собственный плавучий космодром

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность создания собственного плавучего космодрома, который будет эффективнее "Морского старта". Об этом сообщил в воскресенье в интервью ТАСС к форуму "Армия - 2020" гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
ТАСС02:10
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Газета.Ru

В России задумались о создании новейшего плавучего космодрома

Газета.Ru05:10
Известия

ОСК рассмотрит возможность создания собственного плавучего космодрома

Известия05:07
ТАСС

ОСК планирует создать собственный плавучий космодром

ТАСС02:10
РЕН ТВ

ОСК планирует создать собственный плавучий космодром

РЕН ТВ05:19
РБК

Глава ОСК допустил строительство нового плавучего космодрома

РБК03:42
Телеканал 360°

Собственный плавучий космодром может появиться у ОСК

Телеканал 360°03:04
Lenta.ru

В России задумались о создании замены неокупаемому «Морскому старту»

Lenta.ru04:24

Двое подростков погибли и двое ранены в ДТП под Волгоградом

В Волгограде следственное управление и облпрокуратура начали проверку по факту дорожной аварии в Городищенском районе области, в результате которой погибли двое подростков 16 и 14 лет, еще двое госпитализированы с травмами.
Российская газета05:13
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Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
РИА Новости04:46

Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАСС20 августа в 20:04
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