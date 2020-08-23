Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Глава ОСК допустил строительство нового плавучего космодрома

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность создания собственного плавучего космодрома, сообщил гендиректор холдинга Алексей Рахманов в интервью ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В ОСК заявили о наличии технологий для строительства плавучего космодрома

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) располагает технологиями, которые позволяют создать плавучий космодром эффективнее "Морского старта". Об этом сообщил в воскресенье в интервью ТАСС к форуму "Армия - 2020" гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
ТАСС02:10
Подробнее о событии
Газета.Ru

В России задумались о создании новейшего плавучего космодрома

Газета.Ru05:10
Известия

ОСК рассмотрит возможность создания собственного плавучего космодрома

Известия05:07
Телеканал 360°

Собственный плавучий космодром может появиться у ОСК

Телеканал 360°03:04
РЕН ТВ

ОСК планирует создать собственный плавучий космодром

РЕН ТВ05:19
РБК

Глава ОСК допустил строительство нового плавучего космодрома

РБК03:42
Lenta.ru

В России задумались о создании замены неокупаемому «Морскому старту»

Lenta.ru04:24
ТАСС

В ОСК заявили о наличии технологий для строительства плавучего космодрома

ТАСС02:10

Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко

Кононенко имеет «Золотую звезду» Героя Российской Федерации, награжден медалью «За заслуги в освоении космоса» и орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, носит почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».
РБК13:56

Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде

Россиянин Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта в пятом раунде на турнире в Брентвуде и стал временным чемпионом WBC, также завоевав бриллиантовый пояс Всемирного боксерского совета.
Газета.Ru02:09
6

Президент Литвы поддержал «живую цепь» солидарности протестам в Минске

Президент Литвы Гинтанас Науседа заявил, что он намерен принять личное участие в акции солидарности с протестами против переизбрания Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии, как передает "Ридус".
РЕН ТВ14:04
34

В Белоруссии оператор снизил скорость Интернета по требованию властей

"С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска", - говорится в сообщении.
Газета.Ru13:28
207