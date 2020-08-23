Глава ОСК допустил строительство нового плавучего космодрома
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность создания собственного плавучего космодрома, сообщил гендиректор холдинга Алексей Рахманов в интервью ТАСС.В источнике
С чего всё началось
В ОСК заявили о наличии технологий для строительства плавучего космодрома
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) располагает технологиями, которые позволяют создать плавучий космодром эффективнее "Морского старта". Об этом сообщил в воскресенье в интервью ТАСС к форуму "Армия - 2020" гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
ТАСС02:10
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