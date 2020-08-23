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РБК
РБК

Глава ОСК допустил строительство нового плавучего космодрома

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность создания собственного плавучего космодрома, сообщил гендиректор холдинга Алексей Рахманов в интервью ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В ОСК заявили о наличии технологий для строительства плавучего космодрома

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) располагает технологиями, которые позволяют создать плавучий космодром эффективнее "Морского старта". Об этом сообщил в воскресенье в интервью ТАСС к форуму "Армия - 2020" гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
ТАСС02:10
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Газета.Ru

В России задумались о создании новейшего плавучего космодрома

Газета.Ru05:10
Телеканал 360°

Собственный плавучий космодром может появиться у ОСК

Телеканал 360°03:04
Lenta.ru

В России задумались о создании замены неокупаемому «Морскому старту»

Lenta.ru04:24
РБК

Глава ОСК допустил строительство нового плавучего космодрома

РБК03:42
Известия

ОСК рассмотрит возможность создания собственного плавучего космодрома

Известия05:07
РЕН ТВ

В России решили создать свой плавучий космодром

РЕН ТВ02:12
ТАСС

В ОСК заявили о наличии технологий для строительства плавучего космодрома

ТАСС02:10