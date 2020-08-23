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РБК
РБК

Глава ОСК допустил строительство нового плавучего космодрома

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность создания собственного плавучего космодрома, сообщил гендиректор холдинга Алексей Рахманов в интервью ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В ОСК заявили о наличии технологий для строительства плавучего космодрома

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) располагает технологиями, которые позволяют создать плавучий космодром эффективнее "Морского старта". Об этом сообщил в воскресенье в интервью ТАСС к форуму "Армия - 2020" гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
ТАСС02:10
Подробнее о событии
Газета.Ru

В России задумались о создании новейшего плавучего космодрома

Газета.Ru05:10
Известия

ОСК рассмотрит возможность создания собственного плавучего космодрома

Известия05:07
Телеканал 360°

Собственный плавучий космодром может появиться у ОСК

Телеканал 360°03:04
РЕН ТВ

ОСК планирует создать собственный плавучий космодром

РЕН ТВ05:19
РБК

Глава ОСК допустил строительство нового плавучего космодрома

РБК03:42
Lenta.ru

В России задумались о создании замены неокупаемому «Морскому старту»

Lenta.ru04:24
ТАСС

В ОСК заявили о наличии технологий для строительства плавучего космодрома

ТАСС02:10

В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны
Известия00:32
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Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
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Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 08:08
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Тихановская выступила за сохранение экономических связей Белоруссии и России

Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уверена, что республика продолжит поддерживать тесные экономические связи с Россией в случае, если к власти придёт оппозиция.
Life.ru03:41
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Смысл рисунка Леонардо да Винчи раскрыт спустя 500 лет

Благодаря современной науке ученые из Европейского института биоинформатики (EMBL-EBI) раскрыли смысл рисунка известного изобретателя и художника эпохи возрождения Леонардо да Винчи спустя 500 лет.
МедиаПоток21 августа в 04:14
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Военные США заключили договор с британским разработчиком процессоров

Как сообщили в пресс-службе ARM, теперь DARPA три года сможет пользоваться преимуществами экосистемы компании и быстро разрабатывать процессоры на основе популярных процессорных ядер и других блоков.
RuNews24.ruвчера в 04:39