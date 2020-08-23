Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Глава ОСК допустил строительство нового плавучего космодрома

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность создания собственного плавучего космодрома, сообщил гендиректор холдинга Алексей Рахманов в интервью ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В ОСК заявили о наличии технологий для строительства плавучего космодрома

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) располагает технологиями, которые позволяют создать плавучий космодром эффективнее "Морского старта". Об этом сообщил в воскресенье в интервью ТАСС к форуму "Армия - 2020" гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
ТАСС02:10
Подробнее о событии
Газета.Ru

В России задумались о создании новейшего плавучего космодрома

Газета.Ru05:10
Известия

ОСК рассмотрит возможность создания собственного плавучего космодрома

Известия05:07
ТАСС

В ОСК заявили о наличии технологий для строительства плавучего космодрома

ТАСС02:10
РБК

Глава ОСК допустил строительство нового плавучего космодрома

РБК03:42
Телеканал 360°

Собственный плавучий космодром может появиться у ОСК

Телеканал 360°03:04
РЕН ТВ

В России решили создать свой плавучий космодром

РЕН ТВ02:12
Lenta.ru

В России задумались о создании замены неокупаемому «Морскому старту»

Lenta.ru04:24

Лидер банды из 90-х рассказал, как расправлялся с ОПГ

Пожизненно осужденный основатель действовавшей в 90-х группировки из Набережных Челнов Эдуард Тагирьянов в интервью газете "Московский Комсомолец" рассказал, за что "наказывал" других бандитов и коммерсантов.
Лидер банды из 90-х рассказал, как расправлялся с ОПГ
РИА Новости13:40

Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде

Россиянин Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта в пятом раунде на турнире в Брентвуде и стал временным чемпионом WBC, также завоевав бриллиантовый пояс Всемирного боксерского совета.
Газета.Ru02:09
6