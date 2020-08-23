Лидер банды из 90-х рассказал, как расправлялся с ОПГ

Пожизненно осужденный основатель действовавшей в 90-х группировки из Набережных Челнов Эдуард Тагирьянов в интервью газете "Московский Комсомолец" рассказал, за что "наказывал" других бандитов и коммерсантов.