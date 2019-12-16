Общество
РБКГлава ОСК не увидел критических повреждений у «Адмирала Кузнецова»
Пожар, произошедший на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», не причинил кораблю «критических» повреждений, заявил «Интерфаксу» глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
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ОСК через две недели представит первые результаты расследования пожара на «Кузнецове»
ТАСС16 декабря в 07:17
Глава ОСК: «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений при пожаре
Коммерсантъ16 декабря в 06:23
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