Общество

РБКРБКГлава ОСК не увидел критических повреждений у «Адмирала Кузнецова»

Пожар, произошедший на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», не причинил кораблю «критических» повреждений, заявил «Интерфаксу» глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
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«Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений при пожаре

Интерфакс16 декабря в 05:21
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Россия, Украина и ЕС 19 декабря проведут трёхсторонние консультации, в ходе которых обговорят параметры будущего соглашения по газу.
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Трое бывших военнослужащих отсудили у Минобороны 6 миллионов рублей после того, как во время учений попали под танковый обстрел.
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Lenta.ru 17 декабря в 23:31
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Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

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РБК вчера в 23:54
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Стоимость новых автомобилей в России за пять лет выросла в 1,5 раза. Причем подорожали как отечественные, так и импортные машины.
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Газета.Ru 17 декабря в 09:53
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Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

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АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4

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