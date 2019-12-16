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DP.RUГлава ОСК заявил, что пожар не помешал ремонту на «Адмирале Кузнецове»
Ранее Рахманов заявил, что крейсер не получил критических повреждений при пожаре. По его словам, полную оценку состояния помещений можно будет дать только через несколько недель, поскольку пока продолжается дегазация помещений. 12 декабря на крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел пожар.
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ОСК через две недели представит первые результаты расследования пожара на «Кузнецове»
ТАСС16 декабря в 07:17
Глава ОСК: «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений при пожаре
Коммерсантъ16 декабря в 06:23
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