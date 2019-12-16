Общество

DP.RUDP.RUГлава ОСК заявил, что пожар не помешал ремонту на «Адмирале Кузнецове»

Ранее Рахманов заявил, что крейсер не получил критических повреждений при пожаре. По его словам, полную оценку состояния помещений можно будет дать только через несколько недель, поскольку пока продолжается дегазация помещений. 12 декабря на крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел пожар.
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На «Адмирале Кузнецове» после ЧП временно запретили сварку

RT на русском16 декабря в 08:49

«Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений при пожаре

Интерфакс16 декабря в 05:21

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Известия16 декабря в 07:14

Глава ОСК: «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений при пожаре

Коммерсантъ16 декабря в 06:23

Глава ОСК не увидел критических повреждений у «Адмирала Кузнецова»

РБК16 декабря в 05:39

После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку

РИА Новости16 декабря в 08:33
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Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара

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