Общество
DP.RUГлава ОСК заявил, что пожар не помешал ремонту на «Адмирале Кузнецове»
Ранее Рахманов заявил, что крейсер не получил критических повреждений при пожаре. По его словам, полную оценку состояния помещений можно будет дать только через несколько недель, поскольку пока продолжается дегазация помещений. 12 декабря на крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел пожар.
Читать в источнике
Оценить82
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава ОСК: «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений при пожаре
Коммерсантъ16 декабря в 06:23
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
Футбол
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью
Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Общество
Заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха нашли в США
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Армия и оружие
На комиссии Минобороны РФ обсудят инновационные проекты и технологии
Участники обсудят работу по инновационным проектам и технологиям в 2019 году.
Происшествия
Непогода задержала «Ласточку» из Пскова в Петербург
Электропоезд «Ласточка» сообщением Псков — Петербург прибудет на Балтийский вокзал с опозданием.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Следственное управление МВД по Стерлитамаку возбудило уголовное дело по 158-й статье Уголовного кодекса («Кража в особо крупном размере») по факту хищения у ФКП «Авангард» 276 т взрывчатых отходов.
Музыка
Кадыров взял Тимати «под крыло» после конфликта рэпера с бизнесменом
Глава Чечни Рамзан Кадыров «взял под крыло» хип-хоп-исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати, после конфликта рэпера с бизнесменом и бывшим сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым.
Происшествия
Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара
Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
Политика
На компьютере Путина установлена уязвимая версия Windows
На всех рабочих компьютерах Владимира Путина установлена Windows XP, заметили журналисты на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента РФ.
Футбол
ФК «Ростов» сыграет несколько матчей в Катаре
ФК «Ростов» в межсезонье РПЛ отправится в Катар, где сыграет несколько товарищеских матчей.
Политика
Украина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными
Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.
Армия и оружие
В Сирии повторно испытали российские Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
Политика
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность с 1 января 2020
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. За законопроект об отмене депутатской неприкосновенности проголосовал 291 депутат.
Экономика
В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года
«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.
Армия и оружие
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Общество
Гороскоп гениев: 6 самых умных людей по знаку Зодиака
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Спорт
В WADA надеются на пересмотр дел оправданных российских спортсменов
Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер надеется, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.
Кино
Опубликован топ-10 лучших фильмов 2019 года
Главными критериями стали оценки зрителей, продажи в онлайн-магазинах, рецензии критиков ведущих мировых издание и финансовые показатели картин в прокате.
Шоу-бизнес
Александр Серов разругался с дочерью
Еще одна мадам привела мне дочь спустя 30 лет, потом другая.
Политика
Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
Общество
Названа причина задержания израильтян в Домодедово
Причиной задержания израильтян в московском аэропорту Домодедово стали проблемы с документами.
Политика
В Конгрессе США начались дебаты по импичменту Трампа
Ранее сообщалось, что сегодняшнее голосование по импичменту президента станет третьим в истории Соединённых Штатов.
Экономика
FATF раскритиковала ЦБ за редкие антиотмывочные проверки банков
FATF высказала ряд замечаний к деятельности ЦБ в антиотмывочной сфере, в частности рекомендовала российскому регулятору чаще проверять, как банки и другие финансовые организации соблюдают нормы законодательства ПОД/ФТ, а также применять к участникам рынка дополнительные санкции.
Общество
МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда
МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Оксфорд Юнайтед» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Оксфорд Юнайтед» принимал «Манчестер Сити».
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Экономика
ВЭБ создает третьего по величине в России оператора грузовых вагонов
ВЭБ.РФ планирует передать «Атланту» в лизинг или в собственность «на рыночных условиях» весь свой парк грузовых вагонов – около 40 000 шт.
Футбол
Сборная России выступит в новой форме на Евро-2020
Сборная России по футболу выступит на Евро-2020 в новой по дизайну форме, об том сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.