Будьте в Плюсе

Глава «Оператора ГТС Украины» Макогон предложил Москве продлить контракт на транзит газа

Украинская ГТС уже потеряла около 4,5 миллиарда кубометров транзита газа из-за заключения Венгрией контракта с "Газпромом" на поставки газа в обход Украины, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
РИА Новости
Господин Макогон также сообщил, что Украина готова подписать с «Газпромом» долгосрочный контракт о транзите через свою территорию не менее 45 млрд куб. м газа в год на следующие 10–15 лет в случае заинтересованности американской и немецкой стороны.
Коммерсантъ
В настоящее время между Россией и Украиной действует соглашение, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в следующие четыре — на срок до конца 2024 года.
News.ru
Недавно глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что компания готова продолжать транзит и после 2024 года, но будет учитывать экономическую целесообразность и техническое состояние украинской газотранспортной системы.
НТВ

Подробнее о событии

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Макогон предложил России продлить контракт о транзите газа
Комсомольская правдавчера в 16:09
Киев предложил Москве продлить контракт на транзит газа
РБКвчера в 15:39
Оператор заявил, что без транзита российского газа Киеву придется оптимизировать ГТС
РИА Новостивчера в 14:29
Украина предложила России продлить контракт на транзит газа
Новостной фронтвчера в 15:16
«Оператор ГТС Украины» рассказал о своих потерях от газового договора России и Венгрии
RT на русскомвчера в 16:00
Украина потеряла 4,5 млрд кубометров транзита газа после сделки России и Венгрии
Коммерсантъвчера в 15:25
Украина готова подписать с Россией контракт о транзите 45 млрд куб. м газа в год
ТАССвчера в 15:29

Интересное

Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Производительность Windows 10 и Windows 11 сравнили

Пользователь решил сравнить в нескольких тестах производительность операционной системы Windows 11 со всеми последними обновлениями и Windows 10 версии 21H1 (May 2021 Update) в нескольких программах.
Ferra25 октября в 08:44

В Центре Гамалеи заявили, что от вакцинации в России никто не умирал

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин сообщил об отсутствии летальных случаев после вакцинации от Covid-19 в России.
Газета.Ru17:45

Политолог Ольга Дегтярева объяснила, почему в Германии звучат угрозы в адрес России

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених раскритиковал министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр за высказывания о готовности применить оружие в адрес России.
ФАНвчера в 07:02