Украинская ГТС уже потеряла около 4,5 миллиарда кубометров транзита газа из-за заключения Венгрией контракта с "Газпромом" на поставки газа в обход Украины, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Господин Макогон также сообщил, что Украина готова подписать с «Газпромом» долгосрочный контракт о транзите через свою территорию не менее 45 млрд куб. м газа в год на следующие 10–15 лет в случае заинтересованности американской и немецкой стороны.
В настоящее время между Россией и Украиной действует соглашение, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в следующие четыре — на срок до конца 2024 года.
Недавно глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что компания готова продолжать транзит и после 2024 года, но будет учитывать экономическую целесообразность и техническое состояние украинской газотранспортной системы.
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