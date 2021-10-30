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Глава «Оператора ГТС Украины» Макогон возмутился прибылью «Газпрома» в триллион рублей

Главу компании-оператора ГТС Украины Сергея Макогона возмутили данные о прибыли "Газпрома" за девять месяцев 2021 года.
РИА Новости
Как следует из отчета компании, опубликованного в пятницу, чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ за первые три квартала текущего года составила 1,055 триллиона рублей против убытка в 558,226 миллиарда годом ранее.
РИА Новости
Себестоимость продаж составила 1,992 триллиона рублей, увеличившись на 9,1%.
РИА Новости
Выручка увеличилась на 53,6% — до 4,215 триллиона рублей.
ПРАЙМ

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