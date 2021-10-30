Как следует из отчета компании, опубликованного в пятницу, чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ за первые три квартала текущего года составила 1,055 триллиона рублей против убытка в 558,226 миллиарда годом ранее.
Союзники США в Европе и Тихом океане оказывают влияние на Белый дом, чтобы предотвратить переход официального Вашингтона к принципу неприменения ядерного оружия первыми, что якобы может "придать смелости" России.
Министерство просвещения России выступило с инициативой отказаться от приема в колледжи и техникумы по 43 профессиям с 31 декабря текущего года, соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Вакцинированные от коронавируса могут заболеть, поскольку штамм «Дельта» обладает особым характером взаимодействия с организмом, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Как отметил Гебрейесус, мировому сообществу нужна "усиленная" ВОЗ, новый финансовый механизм для обеспечения борьбы с пандемиями и более эффективное управление путем создания совета по финансированию борьбы с угрозами в сфере здравоохранения и подписания соглашения о борьбе с пандемиями.