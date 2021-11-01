РИА НовостиГлава «Оператора ГТС Украины» Макогон заявил о снижении на треть транзита российского газа"Газпром" сократил транзит газа через Украину еще на треть, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.РИА Новости"Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы.ТАССДействующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.ПРАЙМТранзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.ТАССЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowНародные новостиRT на русскомПрофильТК ЗвездаФАНИзвестияГазета.RuРЕН ТВRuposters.ruИноСМИНовостной фронтLife.ruВечерняя МоскваЭкономика сегодняВоенное обозрениеКомсомольская правдаДума ТВПодробнее о событииЮрий Барсуков о мифах и фактах в газовом бизнесеКоммерсантъ14:07Сенатор Джабаров: «Газпром» не нарушил бы обязательств по договору с КиевомLenta.ru09:31Оператор ГТС заявил о сокращении транзита газа из России через Украину на треть с 1 ноябряТАСС06:37«Газпром» с 1 ноября сократил транзит газа через Украину на третьГазета.Ru07:48Оператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа «Газпромом» с ноябряИнтерфакс07:36На Украине заявили о снижении транзита российского газа на треть с 1 ноябряRT на русском06:38Глава «Оператора ГТС Украины» Макогон заявил о снижении на треть транзита российского газаРИА Новости07:57Показать ещёОценить803Поделиться