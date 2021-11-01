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Глава «Оператора ГТС Украины» Макогон заявил о снижении на треть транзита российского газа

"Газпром" сократил транзит газа через Украину еще на треть, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
РИА Новости
"Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы.
ТАСС
Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.
ПРАЙМ
Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.
ТАСС

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