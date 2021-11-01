Будьте в Плюсе

Глава «Оператора ГТС Украины» Макогон заявил о снижении на треть транзита российского газа

"Газпром" сократил транзит газа через Украину еще на треть, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
РИА Новости
Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.
ПРАЙМ
Макогон также сообщает, что такими темпами Евросоюз недополучит от «Газпрома» почти 5 млрд куб. м. до конца мая, пишет новостной портал ТАСС.
Banki Loans
Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.
ТАСС

Подробнее о событии

Юрий Барсуков о мифах и фактах в газовом бизнесе
Коммерсантъвчера в 14:07
Сенатор Джабаров: «Газпром» не нарушил бы обязательств по договору с Киевом
Lenta.ruвчера в 09:31
Оператор ГТС заявил о сокращении транзита газа из России через Украину на треть с 1 ноября
ТАССвчера в 06:37
Сергей Макогон заявил о сокращении поставок газа из России через Украину на треть
Banki Loansвчера в 07:37
Оператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа «Газпромом» с ноября
Интерфаксвчера в 07:36
Глава «Оператора ГТС Украины» Макогон заявил о снижении на треть объемов транзита «Газпрома» в ЕС
ПРАЙМвчера в 07:10
Глава «Оператора ГТС Украины» Макогон заявил о снижении на треть транзита российского газа
РИА Новостивчера в 07:57

Интересное

Дело о надругательстве над умершим возбудили после инцидента с телом у мэрии Тимашевска

Прокуратура Краснодарского края проверила историю в Тимашевске с телом скончавшейся женщины, которое привезли к зданию администрации, и открыла уголовное дело.
РИА Новостивчера в 16:08

Атомная подлодка Connecticut столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море

Расследование инцидента с атомной подводной лодкой военно-морских сил США USS Connecticut завершилось: оно показало, что объект, с которым столкнулась субмарина в водах Южно-Китайского моря, оказался подводной горой.
РИА Новости18:15

СКР: в Екатеринбурге проверят данные об изнасиловании принятой за проститутку девушки

В Екатеринбурге назначена доследственная проверка информации по заявлению девушки, которая якобы пожаловалась в полицию на изнасилование, а в ответ услышала, что она проститутка.
Lenta.ruвчера в 08:32

«Юнона» увеличила глубину Большого Красного Пятна

Группа, возглавляемая Марцией Паризи (Marzia Parisi) из Лаборатории реактивного движения NASA, анализировала данные гравиметрических измерений, чтобы определить глубину Большого Красного Пятна — крупнейшего антициклона в Солнечной системе, наблюдаемого на Юпитере уже более трех столетий.
N+1вчера в 09:29

Карпин сообщил, что вариант вызова Дзюбы в сборную России не рассматривался

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что тренерский штаб национальной команды даже не рассматривал возможность вызова на ближайшие матчи нападающего Артема Дзюбы.
Футбол Россиивчера в 07:19

Елизавета II призвала участников саммита по климату к единению ради будущих поколений

Елизавета II выразила надежду на то, что все участники климатического форума проявят государственную мудрость, забыв про сиюминутные политических вопросы, а наследие саммита будет в будущем охарактеризовано как ответ на зов будущих поколений.
Московский Комсомолецвчера в 16:42