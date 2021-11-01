Расследование инцидента с атомной подводной лодкой военно-морских сил США USS Connecticut завершилось: оно показало, что объект, с которым столкнулась субмарина в водах Южно-Китайского моря, оказался подводной горой.
Группа, возглавляемая Марцией Паризи (Marzia Parisi) из Лаборатории реактивного движения NASA, анализировала данные гравиметрических измерений, чтобы определить глубину Большого Красного Пятна — крупнейшего антициклона в Солнечной системе, наблюдаемого на Юпитере уже более трех столетий.
Елизавета II выразила надежду на то, что все участники климатического форума проявят государственную мудрость, забыв про сиюминутные политических вопросы, а наследие саммита будет в будущем охарактеризовано как ответ на зов будущих поколений.