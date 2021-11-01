"Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы.
Комиссия по этике партии «Единая Россия» выступила с предложением исключить депутата Государственной Думы Евгения Марченко из партии из-за того, что он проголосовал против принятия федерального бюджета в первом чтении.
Из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент, к которому Москва должна быть готова, в тот же день заявил военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.