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Глава «Оператора ГТС Украины» Макогон заявил о снижении на треть транзита российского газа

"Газпром" сократил транзит газа через Украину еще на треть, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
РИА Новости
За девять месяцев транзит российского газа через Украину сократился на 17,2%. Киев предложил «Газпрому» скидку ради дополнительного транзита газа.
Коммерсантъ
"Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы.
ТАСС
Контракт, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года, предусматривает транзит через территорию Украины по 40 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение четырех лет: с 2021 по 2024.
РИА Новости

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