Политика

RT на русскомRT на русскомГлава «Оператора ГТС Украины» оценил ситуацию с контрактом «Газпрома»

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью РБК прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа через Украину после истечения нового пятилетнего контракта.
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Глава «Оператора ГТС Украины» — РБК: «Мы готовы к «нулевому транзиту»

Как "Газпром" и Украина договорились о сохранении транзита в Европу В конце декабря 2019 года истек десятилетний контракт на поставку и транзит российского газа через Украину в Европу.
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«Бессмысленная болтовня!» Политолог об украинских угрозах «Северному потоку-2»

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Украина пообещала не допустить завершение «Северного потока–2»

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Глава «Оператора ГТС Украины» — РБК: «Мы готовы к «нулевому транзиту»

РБК04:00
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Общество

Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники

Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
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Политика

Путин: энергетика столкнулась с серьезными потрясениями

Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями.
Вести.Ru 07:44
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Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
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Происшествия

Мэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей

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Общество

В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
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Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май

На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
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Общество

Ubisoft анонсирует Assassin’s Creed в прямом эфире

Ubisoft решила оригинальным образом анонсировать новую часть Assassin's Creed — художник BossLogic в прямом эфире рисует ключевой постер проекта, после чего станет известен сеттинг проекта.
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Политика

Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»

Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
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Футбол

Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно

Розыгрыш чемпионата Франции сезона 2019\20 досрочно завершен из-за распространения коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru вчера в 11:05
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Политика

Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая

Всего нерабочий период продлится до 11 мая включительно, затем планируется постепенное снятие ограничительных мер.
Тюменская область сегодня вчера в 11:24
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Религия

Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
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Спорт

Ubisoft бесплатно и навсегда раздаст Assassin’s Creed 2

Компания Ubisoft вновь решила порадовать геймеров выгодной акцией, в рамках которой раздаст свой популярный тайтл Assassin's Creed 2 бесплатно и навсегда.
Ferra 03:43
Экономика

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Для сравнения: во втором полугодии 2019 года только 12% финансовых директоров ожидали сокращения доходов компании, а 19% — снижения операционной прибыли.
РБК вчера в 17:00
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Авто

Skoda начала продажи полноприводного Skoda Karoq в России

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на полноприводный Skoda Karoq с турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» DSG.
Автоновости дня вчера в 03:49
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Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед

В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
9
Общество

Глава Роспотребнадзора спрогнозировала сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что режим самоизоляции можно будет постепенно снимать после 12 мая.
Kaluga-poisk.ru 27 апреля в 13:06
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Авто

АвтоВАЗ запустил продажи самого дорогого Lada Xray Cross Instinct

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 07:31
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Авто

У российских Datsun появилась «черная» комплектация

Как сообщили в компании, у mi-DO и on-DO появилась новая комплектация Black, созданная на базе версии Trust III.
Российская газета 04:33
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Общество

У британского премьера Бориса Джонсона родился сын

РИА Новости 05:23
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Происшествия

В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ

Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
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Кино

Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
Газета.Ru 05:13
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Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
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Происшествия

В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь

Известия вчера в 19:28
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Общество

В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19

Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
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Политика

Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»

Видеоконференция министров стран нормандского формата состоится в четверг во второй половине дня, речь пойдет о реализации договоренностей парижского саммита на уровне трехсторонней контактной группы, сообщил на брифинге в среду представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
РИА Новости 07:53
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Политика

В России продлили запрет на въезд иностранцев

С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM 06:40
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
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Общество

У строительных магазинов в Калининграде образовались очереди

У магазинов «Бауцентр» в первый день открытия образовались очереди.
РБК Калининград 06:27
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Политика

Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок

В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
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