Политика
RT на русскомГлава «Оператора ГТС Украины» оценил ситуацию с контрактом «Газпрома»
Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью РБК прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа через Украину после истечения нового пятилетнего контракта.
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Как "Газпром" и Украина договорились о сохранении транзита в Европу В конце декабря 2019 года истек десятилетний контракт на поставку и транзит российского газа через Украину в Европу.РБК04:00
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«Бессмысленная болтовня!» Политолог об украинских угрозах «Северному потоку-2»
Национальная служба новостей07:32
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Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники
Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру 05:34
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Путин: энергетика столкнулась с серьезными потрясениями
Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями.
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Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май
На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
Общество
Ubisoft анонсирует Assassin’s Creed в прямом эфире
Ubisoft решила оригинальным образом анонсировать новую часть Assassin's Creed — художник BossLogic в прямом эфире рисует ключевой постер проекта, после чего станет известен сеттинг проекта.
Игромания.ру 08:15
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
Футбол
Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно
Розыгрыш чемпионата Франции сезона 2019\20 досрочно завершен из-за распространения коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru вчера в 11:05
Политика
Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая
Всего нерабочий период продлится до 11 мая включительно, затем планируется постепенное снятие ограничительных мер.
Тюменская область сегодня вчера в 11:24
Религия
Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
Спорт
Ubisoft бесплатно и навсегда раздаст Assassin’s Creed 2
Компания Ubisoft вновь решила порадовать геймеров выгодной акцией, в рамках которой раздаст свой популярный тайтл Assassin's Creed 2 бесплатно и навсегда.
Ferra 03:43
Экономика
Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Для сравнения: во втором полугодии 2019 года только 12% финансовых директоров ожидали сокращения доходов компании, а 19% — снижения операционной прибыли.
РБК вчера в 17:00
Авто
Skoda начала продажи полноприводного Skoda Karoq в России
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на полноприводный Skoda Karoq с турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» DSG.
Автоновости дня вчера в 03:49
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
Общество
Глава Роспотребнадзора спрогнозировала сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что режим самоизоляции можно будет постепенно снимать после 12 мая.
Kaluga-poisk.ru 27 апреля в 13:06
Авто
АвтоВАЗ запустил продажи самого дорогого Lada Xray Cross Instinct
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 07:31
Авто
У российских Datsun появилась «черная» комплектация
Как сообщили в компании, у mi-DO и on-DO появилась новая комплектация Black, созданная на базе версии Trust III.
Российская газета 04:33
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
РИА Новости 05:23
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Кино
Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
Газета.Ru 05:13
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь
Известия вчера в 19:28
Общество
В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19
Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
Политика
Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»
Видеоконференция министров стран нормандского формата состоится в четверг во второй половине дня, речь пойдет о реализации договоренностей парижского саммита на уровне трехсторонней контактной группы, сообщил на брифинге в среду представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
РИА Новости 07:53
Политика
В России продлили запрет на въезд иностранцев
С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM 06:40
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Общество
У строительных магазинов в Калининграде образовались очереди
У магазинов «Бауцентр» в первый день открытия образовались очереди.
РБК Калининград 06:27
Политика
Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок
В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02