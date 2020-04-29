Как "Газпром" и Украина договорились о сохранении транзита в Европу В конце декабря 2019 года истек десятилетний контракт на поставку и транзит российского газа через Украину в Европу.

с чего всё началось

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью РБК прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа через Украину после истечения нового пятилетнего контракта.

Общество Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников. 730

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года. 330

Общество Ubisoft анонсирует Assassin’s Creed в прямом эфире Ubisoft решила оригинальным образом анонсировать новую часть Assassin's Creed — художник BossLogic в прямом эфире рисует ключевой постер проекта, после чего станет известен сеттинг проекта.

Политика Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России» Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии». 13

Религия Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс». 217

Спорт Ubisoft бесплатно и навсегда раздаст Assassin’s Creed 2 Компания Ubisoft вновь решила порадовать геймеров выгодной акцией, в рамках которой раздаст свой популярный тайтл Assassin's Creed 2 бесплатно и навсегда.

Экономика Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года Для сравнения: во втором полугодии 2019 года только 12% финансовых директоров ожидали сокращения доходов компании, а 19% — снижения операционной прибыли. 2

Авто Skoda начала продажи полноприводного Skoda Karoq в России Российские дилеры Skoda начали прием заказов на полноприводный Skoda Karoq с турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» DSG. 37

Общество Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru. 9

Общество Глава Роспотребнадзора спрогнозировала сроки отмены самоизоляции Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что режим самоизоляции можно будет постепенно снимать после 12 мая. 2,8K

Авто У российских Datsun появилась «черная» комплектация Как сообщили в компании, у mi-DO и on-DO появилась новая комплектация Black, созданная на базе версии Trust III. 2

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 149

Общество В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19 Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 21

Политика Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата» Видеоконференция министров стран нормандского формата состоится в четверг во второй половине дня, речь пойдет о реализации договоренностей парижского саммита на уровне трехсторонней контактной группы, сообщил на брифинге в среду представитель МИД ФРГ Райнер Бройль. 9

Политика В России продлили запрет на въезд иностранцев С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства. 99