Финансы
REGNUMОрешкин допустил снижение ключевой ставки ЦБ РФ
Совет директоров Центробанка РФ может понизить ключевую ставку на заседании 6 сентября. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью Business FM. Он отметил, что «уже два раза ЦБ снизил ставку».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Вот что он сказал в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме: Максим Орешкин министр экономического развития России "Мне кажется, в ситуации, когда человек попадает в долговую яму, виноваты обе стороны: и банк, кредитная или микрофинансовая организация, которая продавала продукт, понимая, что человек будет находиться в трудной жизненной ситуации, и, конечно, сам человек.BFM.ruвчера в 02:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Происшествия
Тела пилотов Су-25 оказались под завалами
Lenta.ru вчера в 03:55
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Комсомольская правда вчера в 02:00
Армия и оружие
Сайдик заявил о продолжающем приносить плоды перемирии в Донбассе
Действующее перемирие продолжает приносить свои плоды, несмотря на обострение ситуации на фронте в последние дни.
ИА Новороссия вчера в 12:24
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Дима Билан рассказал, почему не планирует возвращаться в «Голос»
Народные новости вчера в 22:51
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Общество
Опрос показал, каких мужчин предпочитают россиянки
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказал, каких мужчин считают привлекательными российские женщины.
Газета.Ru вчера в 20:21
Политика
В Киеве рассказали о страхах Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский находится в заложниках образа героя телесериала «Слуга народа» Голобородько и боится столкнуться с суровой реальностью, заявил в эфире телеканала ZIK украинский политолог Андрей Ермолаев.
Известия вчера в 20:49
Единоборства
Стало известно, какой гонорар получит Нурмагомедов за бой с Порье
По словам отца бойца, гонорар в три раза превысит сумму, полученную за бой с ирландцем Конором Макгрегором, и составит шесть миллионов долларов.
Слово и Дело вчера в 20:52
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Происшествия
В Петербурге автомобиль BMW врезался в столб и загорелся
ТАСС вчера в 16:59
Происшествия
Фото: поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком в Японии
В Японии поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов. Об этом в четверг, 5 сентября, передает японское общественное телевидение.
РЕН ТВ вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Футбол
Игроки «Барселоны» разочарованы срывом трансфера Неймара
Футболисты «Барселоны» разочарованы тем, как закончились переговоры по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca.
Sport24.ru вчера в 12:44
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru вчера в 12:16
Политика
В России предложили запретить блокираторы замков ремней безопасности
Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести запрет на использование блокираторов замков ремней, которые «обманывают» систему безопасности авто и позволяют водителям не пристегиваться.
Известия вчера в 22:32
Гаджеты
В смартфонах обнаружили уязвимость для фишинговых атак
В смартфонах обнаружили уязвимость для фишинговых атак Израильская компания Check Point обнаружила уязвимость смартфонов на платформе Android для фишинговых СМС-атак.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Авто
Объявлены скидки на седан Volkswagen Polo в желтом цвете
Народные новости вчера в 22:18
Гаджеты
Утверждены спецификации стандарта USB4
Некоммерческая организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила спецификации стандарта USB4.
News.ru вчера в 08:55
Здоровье
Исследование: Заболеваемость ВИЧ снижается в Африке и растет в России
Наибольший прирост смертности за минувшее десятилетие наблюдается в Грузии (на 17,6%), заболеваемости — в России (13,2%) и Казахстане (12,1%).
Православие и Мир вчера в 10:47
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Хоккей
«Автомобилист» одержал вторую победу подряд, переиграв «Витязь»
Областная газета вчера в 12:38
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 03 сентября в 07:05
Политика
Путин и Моди посетили три павильона на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ
Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди побывали на выставке «Улица Дальнего Востока».
REGNUM вчера в 21:17
Политика
Россия предложила НАТО присоединиться к мораторию по РСМД
Несмотря на выход США из договора о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Москва оставляет за собой право зеркально отвечать на создание Вашингтоном подобных боевых средств.
Телеканал 360° 02 сентября в 04:56
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник вчера в 11:24
Политика
Предложение об «особом статусе» в ЕС не устроило Украину
Президент Словении заявил в рамках форума в Бледе, что Западные Балканы должны быть приняты в состав ЕС, тогда как за Украиной и Турцией нужно признать «особый статус».
Евразия Daily вчера в 21:42
Гаджеты
Google объявила о выходе Android 10
Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня 03 сентября в 17:35