Вот что он сказал в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме: Максим Орешкин министр экономического развития России "Мне кажется, в ситуации, когда человек попадает в долговую яму, виноваты обе стороны: и банк, кредитная или микрофинансовая организация, которая продавала продукт, понимая, что человек будет находиться в трудной жизненной ситуации, и, конечно, сам человек.

с чего всё началось

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