Финансы
ИнтерфаксГлава «Открытия» предрек два снижения ставок ЦБ до конца года
ЦБ РФ не ограничится одним снижением ключевой ставки в сентябре, скорее всего, регулятор до конца года пойдет на смягчение политики еще раз, считает глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 00:23, Вашингтон
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM 03 сентября в 06:58
Политика
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Происшествия
В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
В Японии в четверг пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком.
Российская газета вчера в 23:46
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла
В апреле министр заявила, что в 2018 году продолжительность жизни женщин увеличилась на 0,2 года, а мужчин – на 0,3 года.
Газета.Ru вчера в 01:14
Футбол
Форвард «Спартака» Понсе оформил хет-трик в составе сборной Аргентины
В составе аргентинцев играл нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе, который в этом матче оформил хет-трик.
Газета.Ru вчера в 23:35
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Политика
Путин заявил о стабильности двусторонних отношений России и Японии
Россия приветствует диалог с Японией, это способствует развитию двусторонних отношений, завил президент РФ Владимир Путин на встрече с японским премьером Синдзо Абэ.
РИА Новости вчера в 23:59
Политика
Кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что кабмин Украины рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Газета.Ru вчера в 07:51
Политика
Аксенов объяснил детям, почему ездил с Путиным на мотоцикле без шлема
Поездка на мотоцикле без шлемов с президентом России Владимиром Путиным на байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости вчера в 13:48
Общество
Гороскоп на 3 сентября: Стрельцы, ваши сны могут оказаться вещими
Гороскоп сегодня не наделяет Тельца энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно, требуя от Тельца принятия быстрых решений.
Primpress.ru 02 сентября в 20:00
Происшествия
Пилоты разбившегося в Ставрополье самолета Су-25УБ погибли
Тела двух пилотов, которые разбились в Ставрополье на штурмовике Су-25УБ, найдены на месте крушения самолета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Ведомости вчера в 05:52
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU вчера в 14:27
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики»
В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики».
РБК вчера в 14:33
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости вчера в 01:46
Происшествия
Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
РИА Новости 03 сентября в 20:40
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Кино
В Москве состоится премьера сериала Бориса Хлебникова «Шторм»
REGNUM вчера в 06:34
Политика
Лавров заявил об осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что международные отношения продолжают осложняться, на этот счёт появляются такие высказывания, как «со дна постучали».
RT на русском вчера в 11:10
Транспорт
Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города
Российская газета вчера в 12:33
Политика
Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане
Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Культура
Дима Билан рассказал, почему не планирует возвращаться в «Голос»
Народные новости вчера в 22:51
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Футбол
«Ювентус» хотел летом подписать Зинченко
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко мог оказаться в «Ювентусе» этим летом.
Sports.ru вчера в 15:38
Наука
В Денисовой пещере найдена древнейшая скульптура
11-слой Денисовой пещеры у антропологов известен именно как место находки большей части останков денисовского человека, что заставляет предполагать, что эти малоизвестные нам люди жили там в ту эпоху.
Популярная механика 00:00
Происшествия
Число погибших при взрыве на фабрике в Индии достигло 20
Известия вчера в 10:18
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34