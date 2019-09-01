ЦБ РФ не ограничится одним снижением ключевой ставки в сентябре, скорее всего, регулятор до конца года пойдет на смягчение политики еще раз, считает глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.

Глава «Открытия» предрек два снижения ставок ЦБ до конца года

Политика Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.

Музыка Автор хитов Майкла Джексона и Леди Гаги погиб в автокатастрофе В автокатастрофе погиб ЛаШон Дэниелс, известный как автор хитов Майкла Джексона, Леди Гаги, Бейонсе, 50 Cent и многих других.

Политика Путин анонсировал решение по обмену заключенными с Киевом Россия и Украина вскоре объявят решение по обмену удерживаемыми лицами.

Политика Минтранс подготовит преференции для авиакомпаний, летающих в ДФО Минтранс РФ после поручений президента РФ Владимира Путина приступил к обсуждению механизма по преференциям для авиакомпаний, летающих на Дальний Восток, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

Футбол Глушаков попросил прощения за свои ошибки Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков, ныне играющий в Чечне за "Ахмат", опубликовал в социальной сети пост, в котором просит прощения за грязь, окружавшую его на протяжении последних полутора лет.

Политика «Роснефть» требует извинений от «Транснефти» «Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Авто ГАЗ показал российские электробусы и грузовики будущего На выставке COMTRANS 2019 "Группа ГАЗ" представила новую модель микроавтобуса, спроектированного в соответствии с требованиями программы "Доступная среда".

Политика Нацсовет Украины по ТВ хочет через суд аннулировать лицензию NewsOne Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne, при этом телеканал не прекратит вещание, пока суд его не рассмотрит, сообщила первый заместитель главы регулятора Ольга Герасимьюк.

Политика Ростех разбирается с задержанием по запросу США сотрудника ОДК Ростех разбирается в ситуации с задержанием по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая поддержка, сообщил журналистам в четверг представитель госкорпорации.

Экономика Индия предоставит России кредит на развитие Дальнего Востока Речь идет об 1 млрд долларов Индия решила предоставить РФ кредит в размере 1 млрд долларов, деньги направят на развитие регионов Дальнего Востока.

Политика Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.

Общество Количество жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек Не менее двадцати человек погибли на Багамских островах из-за прохождения урагана «Дориан», сообщает издание The Miami Herald со ссылкой на заявление главы Минздрава архипелага Дуэйна Сандза.

Политика Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.

Общество Греф призвал отменить экзамены в школах Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.

Общество Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.

Технологии Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без спутников Российская компания «Спейстим», являющаяся создателем ГЛОНАСС, разработала новую систему слежения за людьми и автомобилями.

Авто В Сети вспомнили о предшественнике внедорожника Aurus Komendant В Интернете пользователи вспомнили о предшественнике внедорожника Aurus Komendant.

Политика Лавров заявил об осложнении международных отношений Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что международные отношения продолжают осложняться, на этот счёт появляются такие высказывания, как «со дна постучали».

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Политика Путин пошутил про предельный возраст для президента На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.