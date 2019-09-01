Финансы
ИнтерфаксГлава «Открытия» предрек два снижения ставок ЦБ до конца года
ЦБ РФ не ограничится одним снижением ключевой ставки в сентябре, скорее всего, регулятор до конца года пойдет на смягчение политики еще раз, считает глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.
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Обнаружен след древнего животного, оставленный 550 миллионов лет назад
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Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
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Россия и Украина вскоре объявят решение по обмену удерживаемыми лицами.
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Политика
Минтранс подготовит преференции для авиакомпаний, летающих в ДФО
Минтранс РФ после поручений президента РФ Владимира Путина приступил к обсуждению механизма по преференциям для авиакомпаний, летающих на Дальний Восток, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 06:42
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
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Глушаков попросил прощения за свои ошибки
Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков, ныне играющий в Чечне за "Ахмат", опубликовал в социальной сети пост, в котором просит прощения за грязь, окружавшую его на протяжении последних полутора лет.
Газета.Ru 07:27
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
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Авто
ГАЗ показал российские электробусы и грузовики будущего
На выставке COMTRANS 2019 "Группа ГАЗ" представила новую модель микроавтобуса, спроектированного в соответствии с требованиями программы "Доступная среда".
Life.ru 03:00
Авто
Объявлены скидки на седан Volkswagen Polo в желтом цвете
Автоновости дня вчера в 08:14
Политика
Нацсовет Украины по ТВ хочет через суд аннулировать лицензию NewsOne
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne, при этом телеканал не прекратит вещание, пока суд его не рассмотрит, сообщила первый заместитель главы регулятора Ольга Герасимьюк.
РИА Новости 07:43
Политика
Ростех разбирается с задержанием по запросу США сотрудника ОДК
Ростех разбирается в ситуации с задержанием по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая поддержка, сообщил журналистам в четверг представитель госкорпорации.
ТАСС 06:34
Экономика
Индия предоставит России кредит на развитие Дальнего Востока
Речь идет об 1 млрд долларов Индия решила предоставить РФ кредит в размере 1 млрд долларов, деньги направят на развитие регионов Дальнего Востока.
Аргументы и Факты 06:15
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Общество
Количество жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее двадцати человек погибли на Багамских островах из-за прохождения урагана «Дориан», сообщает издание The Miami Herald со ссылкой на заявление главы Минздрава архипелага Дуэйна Сандза.
Хакасия-Информ вчера в 23:42
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Общество
Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Известия 07:33
Технологии
Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без спутников
Российская компания «Спейстим», являющаяся создателем ГЛОНАСС, разработала новую систему слежения за людьми и автомобилями.
Дни24 03:58
Авто
В Сети вспомнили о предшественнике внедорожника Aurus Komendant
В Интернете пользователи вспомнили о предшественнике внедорожника Aurus Komendant.
Discover24 07:49
Политика
Лавров заявил об осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что международные отношения продолжают осложняться, на этот счёт появляются такие высказывания, как «со дна постучали».
RT на русском вчера в 11:10
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Политика
Путин пошутил про предельный возраст для президента
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Политика
Сердюков заявил о вероятной реформе авиастроения
Госкорпорация «Ростех» намерена внести изменения в ее операционную деятельность, что может в дальнейшем привести к реформе в авиастроении.
Телеканал 360° 02:26
Происшествия
Участник инцидента с «Красой Росгвардии» изложил свою версию событий
РИА Новости вчера в 21:31