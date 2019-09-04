Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксГлава «Открытия» предрек два снижения ставок ЦБ до конца года

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ЦБ РФ не ограничится одним снижением ключевой ставки в сентябре, скорее всего, регулятор до конца года пойдет на смягчение политики еще раз, считает глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.
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Глава «Открытия» предрек два снижения ставок ЦБ до конца года

Интерфаксвчера в 23:26

Глава «Открытия» ожидает снижения ставок по ипотеке ниже 9,5% до конца года

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Михаил Задорнов
Писатель
Советский и российский писатель-сатирик, драматург, юморист, актёр, также известен как автор гипотез в области этимологии русских слов и истории славянства, которые резко критикуются научным сообществом. Член Союза писателей России. Автор более чем десяти книг; среди сочинений Задорнова - лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Сын писателя Николая Задорнова.
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