Политика
REGNUMГлава ПАСЕ призвал Минск перестать задерживать участников протестов
Париж, 8 сентября 2020, 12:38 — REGNUM С призывом о прекращении задержания участников несанкционированных протестных акций обратился к властям Белоруссии представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Политика
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан.
Коммерсантъ 12:35
Технологии
В WhatsApp появилась «текстовая бомба», которая ломает мессенджер
Авторы сайта WABetainfo поделились информацией о том, что в WhatsApp начали распространять вредящее мессенджеру сообщение.
Piter.tv 04:11
Происшествия
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима.
Газета.Ru 11:40
Шоу-бизнес
Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки из-за опухоли
Телеведущая Роза Сябитова, госпитализированная 28 августа, сообщила в своем Instagram о перенесенной операции по удалению опухоли в матке вместе с органом и обратилась к своим подписчицам с призывом беречь свое здоровье и предупреждать заболевания, чтобы не сталкиваться потом с тяжелыми последствиями.
Газета.Ru 10:50
Политика
Александр Лукашенко считает, что Беларусь без него скатится на дно
Сегодня, 8 сентября, белорусский президент Лукашенко дал интервью корреспондентам из России.
ГЛАС.RU 10:59
Здоровье
В поликлинике Сургута в 5 раз увеличилось число вызовов врачей на дом
Накануне в первую поликлинику за сутки поступила тысяча вызовов от жителей города.
СургутИнформТВ 09:35
Происшествия
Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ведомости 12:43
Здоровье
На Кубани не планируют повторно вводить карантин из-за коронавируса
Согласно статистике, за последние две недели в регионе подтверждается не более 93 случаев заражения COVID-19 в сутки.
Сельская новь (г. Усть-Лабинск) вчера в 10:37
Общество
Вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот
Минздрав РФ сообщил o выпуске в гражданский оборот первой партии вакцины от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" (" Спутник V"), в ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы страны.
Известия вчера в 19:13
Теннис
Соперник Медведева в матче US Open показал ему неприличный жест
Честный рейтинг букмекеров 06:31
Шоу-бизнес
Партнерша Клюева по сериалу «Воронины» не пришла проводить актера
Сама Фроловцева сообщила, что смерть Клюева стала для нее сильным ударом.
Evo-rus.com 06 сентября в 03:06
Политика
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о задержании Марии Колесниковой
В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о задержании члена координационного совета (КС) оппозиции республики Марии Колесниковой при попытке пересечь границу с Украиной.
RT на русском 08:09
Политика
Экс-адвокат Трампа признался, что президент называл Путина царем
Президент США Дональд Трамп называл российского коллегу Владимира Путина диктатором и царем и восторгался его властью.
Газета.Ru 12:46
Происшествия
В Екатеринбурге полицейские оцепили дом. Идет спецоперация
Европейско-Азиатские новости 11:14
Футбол
Брянскому «Динамо» засчитано техническое поражение в матче ФНЛ
Встреча в рамках Футбольной Национальной Лиги между нижнекамским "Нефтехимиком" и брянским "Динамо" должна была состояться в пятницу Однако поединок был отменён из-за того, что часть игроков "бело-голубых" заразились коронавирусом.
Честный рейтинг букмекеров 10:22
Экономика
В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход
Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM вчера в 08:19
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту избиения школьницы под Воронежем
В Семилукском районе возбудили уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни несовершеннолетней.
Обозреватель Врн 11:28
Шоу-бизнес
Козловский мог бросить жену с новорожденной дочерью из-за Акиньшиной
Российская звезда кино Данила Козловский был замечен в компании своей коллеги, Оксаны Акиньшиной.
Topdaynews.ru вчера в 07:18
Авто
Skoda прекратит выпуск кроссовера Kodiaq RS
Деловое.ТВ 09:09
Здоровье
Снижение случаев коронавируса во всех регионах заметили в Минздраве
Снижение случаев коронавируса во всех регионах заметили в Минздраве РФ.
EastRussia 09:28
Происшествия
Пираты похитили двоих россиян в Нигерии
Пираты напали на корабль в Нигерии и похитили двоих россиян. Об этом пишет газета Nigerian Tribune.
Lenta.ru 10:50
Происшествия
Три человека погибли при взрыве газа на мини-заводе в Ингушетии
Три человека погибли в результате взрыва бытового газа на мини-заводе в селе Экажево в Ингушетии. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
ТАСС 12:37
Происшествия
В штабе Навального в Новосибирске сообщили о нападении
Лидер коалиции и глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко на опубликованном видео пояснил, что нападение произошло во время лекции для агитаторов, всех присутствовавших эвакуировали.
РБК 07:29
Политика
В Германии не планируют разъяснять выводы о состоянии Навального
В Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии отказались давать дополнительные разъяснения по поводу инцидента с Алексеем Навальным.
Газета.Ru 05:44
Гаджеты
Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября
Компания Apple назначила свою ежегодную презентацию, на которой она обычно демонстрирует новый iPhone, на 15 сентября.
РБК 11:53
Экономика
Россияне меняют финансовую стратегию после снижения ставок по вкладам
Клиенты российских банков стали менее активно открывать вклады в связи со снижением выгоды продукта.
Экономика сегодня вчера в 11:00