с чего всё началось

Глава украинских раскольников официально объявил о ликвидации Киевского патриархата. Епифаний, возглавляющий ПЦУ - раскольническую Православную церковь Украины сегодня официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Политика Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.

Происшествия Умер отец «керченского стрелка» Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.

Политика Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ» Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.

Шоу-бизнес Умерла актриса Екатерина Дурова Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.

Авто Стартовали продажи новой Kia Optima Популярный южнокорейский изготовитель машин Kia сообщил о начале продаж новой генерации Kia Optima.