Политика
Российская газетаГлава ПЦУ объявил о ликвидации Киевского патриархата
Глава украинских раскольников официально объявил о ликвидации Киевского патриархата. Епифаний, возглавляющий ПЦУ - раскольническую Православную церковь Украины сегодня официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
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Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Культура
Участник «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой и победил
Участник капитал-шоу "Поле чудес" угадал слово, написанное с ошибкой. Запись программы опубликована на сайте канала.
Политика
Песков заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»
Судьбоносного прорыва на саммите в "нормандском формате" не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Хоккей
Сборная России по буллитам обыграла Чехию на Кубке «Первого канала»
Ранее в субботу сборная Финляндии обыграла Швецию со счетом 5:1. После второго тура Кубка «Первого канала» финны лидируют в турнирной таблице с четырьмя очками.
Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
Происшествия
По факту гибели девочки в городе Щекино возбуждено уголовное дело
В Щекино после гибели 13-летней девочки возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.
Кино
Ubisoft выпустит своих кроликов на большой экран с помощью Lionsgate
Спорт
Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Давосе, Ретивых — пятый
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
Религия
Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
Экономика
Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки
Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Происшествия
Умер отец «керченского стрелка»
Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.
Армия и оружие
Корейский истребитель F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
Издание Defence Blog опубликовало рекламный ролик военно-воздушных сил южнокорейской республики, в котором истребитель F-35A Lightning II наносит удар по северокорейской межконтинентальной ракете и пусковой установке Hwasong-14.
Армия и оружие
В КНДР прокомментировали испытания на космодроме Сохэ
Ранее в КНДР заявили об успешном проведении испытаний на космодроме Сохэ, которые могут повлиять на стратегическое положение страны.
Футбол
Показатель России в таблице коэффициентов УЕФА стал худшим за 17 лет
Российские футбольные клубы по итогам текущего сезона набрали минимальное количество баллов, которые идут в зачет таблицы коэффициентов УЕФА, что стало худшим показателем с сезона-2002/03.
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Музыка
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
Политика
МИД Украины рассказал о подготовке к новому «нормандскому саммиту»
9 декабря в Елисейском дворце в Париже прошла очередная "нормандская встреча" лидеров России, Украины, Германии и Франции.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Культура
Винокур высказался о мате Лещенко в шоу Галкина
Как писал NEWS.ru, Лещенко дал пояснение насчёт мата в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Фигурное катание
Фигуристка Загитова останется в сборной России
Авто
Стартовали продажи новой Kia Optima
Популярный южнокорейский изготовитель машин Kia сообщил о начале продаж новой генерации Kia Optima.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Биатлон
Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении
Французский биатлонист Фийон Майе раскритиковал соотечественника Мартена Фуркада после гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцине.