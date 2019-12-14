Политика

Российская газетаРоссийская газетаГлава ПЦУ объявил о ликвидации Киевского патриархата

Глава украинских раскольников официально объявил о ликвидации Киевского патриархата. Епифаний, возглавляющий ПЦУ - раскольническую Православную церковь Украины сегодня официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
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На своей странице в Facebook замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря написал
, что митрополит сделал заявление во время заседания Архиерейского собора.
РБК08:09

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РЕН ТВ07:45

Глава украинских раскольников официально объявил о ликвидации Киевского патриархата

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