Политика

Газета.RuГазета.RuО ликвидации Киевского патриархата заявил глава ПЦУ

Представитель ПЦУ Евстратий Зоря рассказал о том, что глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний объявил о прекращении существования Киевского патриархата. Об этом он написал в своем Facebook.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря написал
, что митрополит сделал заявление во время заседания Архиерейского собора.
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