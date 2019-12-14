Политика
Газета.RuО ликвидации Киевского патриархата заявил глава ПЦУ
Представитель ПЦУ Евстратий Зоря рассказал о том, что глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний объявил о прекращении существования Киевского патриархата. Об этом он написал в своем Facebook.
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Футбол
«Лестер» потерял очки в матче АПЛ с «Норвичем»
«Норвич» с 12 очками находится в зоне вылета — на 19-м месте. Ранее сообщалось, что «Челси» проиграл «Борнмуту» в матче АПЛ.
Авто
Перечислены самые популярные автомобили-трехлетки в России
Эксперты назвали самые популярные авто-трехлетки в массовом и премиальном сегменте.
Происшествия
Россиянку с инсультом повезли в больницу на полу вагона
Жительница поселка Каджером в Коми пожаловалась, что ее мать повезли в больницу в Печору на полу в вагоне.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час
Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
Хоккей
Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции
Наука
Физики нашли новые подтверждения существования пятой силы Вселенной
Неведомую ранее пятую силу Вселенной обнаружили ученые-физики, об этом сообщается в статье, размещенной в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.
Общество
Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам
Футбол
Орешкин пообещал, что ВЭБ не будет вмешиваться в управление ЦСКА
Министр экономического развития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин сообщил, что банк не будет вмешиваться в оперативное управление ПФК ЦСКА.
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Гаджеты
В России появился гибрид кнопочного телефона и смартфона Nobby 240 LTE
Российский бренд Nobby вывел на рынок гибрид смартфона и кнопочного устройства Nobby 240 LTE.
Кино
Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»
Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»
Экономика
Госдума подняла МРОТ на 850 рублей
С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
Спорт
Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу
Политика
Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Шоу-бизнес
Британский актёр Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака
Представитель британского актёра Колина Ферта 13 декабря сделал заявление о его расставании с женой Ливией.
Авто
В РФ введут новый документ на автомобиль
В РФ хотят ввести новый документ для транспортного средства.
Общество
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Политика
Зеленский обозначил сроки заключения контракта на транзит газа
Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что контракт по транзиту газа из РФ будет заключен до конца 2019 года.
Футбол
Жирков подвел итоги выступлений «Зенита» в первой части сезона
Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков подвел итоги первой части сезона.
Спорт
Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Давосе, Ретивых — пятый
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
Политика
Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot
Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли.
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков расплакался после расставания с Кристиной Орбакайте
Елена Преснякова вспомнила, что тяжелее всего ее сыну дался развод с Кристиной Орбакайте, пожалуй, самой известной из бывших женщин Владимира.
Культура
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Общество
В больницу Новочеркасска назначили нового главврача
В пресс-службе администрации Ростовской области сообщили, что в больницу Новочеркасска, которая приостановила приём пациентов из-за увольнения врачей стационара, был назначен новый главный врач.
Здоровье
Минздрав решил вопрос о срочных поставках лекарства от муковисцидоза
Минздрав России подтвердил информацию о поставке в Россию оригинального антибиотика "Фортум", который нужен для людей, больных муковисцидозом.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Футбол
Клопп подтвердил, что «Ливерпуль» интересуется Минамино
Нападающий «Зальцбурга» Такуми Минамино может перейти в «Ливерпуль».
Единоборства
Официально утверждена дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Официальный инстаграм UFC опубликовал первый официальный постер боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.