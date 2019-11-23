Религия
ИзвестияГлава ПЦУ предложил перенести празднование Рождества на Украине
Предстоятель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний предложил перенести празднование Рождества на 25 декабря. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на «Обозреватель». По его словам, это возможно только в том случае, если украинское общество поддержит идею.
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Глава ПЦУ Епифаний считает, что украинцы могут праздновать Рождество 25 декабря
ТАСС23 ноября в 08:24
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