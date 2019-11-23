Религия

ИзвестияИзвестияГлава ПЦУ предложил перенести празднование Рождества на Украине

Предстоятель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний предложил перенести празднование Рождества на 25 декабря. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на «Обозреватель». По его словам, это возможно только в том случае, если украинское общество поддержит идею.
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Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества

РИА Новостивчера в 14:00

Глава ПЦУ предложил перенести празднование Рождества на Украине

Известиявчера в 15:51

Глава ПЦУ предложил украинцам праздновать Рождество 25 декабря

Газета.Ruвчера в 17:49

Украина хочет перенести Рождество

Телеканал 360°вчера в 18:17

Глава ПЦУ Епифаний считает, что украинцы могут праздновать Рождество 25 декабря

ТАСС23 ноября в 08:24

Украинские раскольники предложили отмечать Рождество 25 декабря

Life.ruвчера в 17:32

Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества

РЕН ТВвчера в 14:23
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Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Lenta.ru вчера в 23:26
Музыка

«Детское Евровидение 2019» выиграла участница из Польши

Коммерсантъ вчера в 14:28
Политика

Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
РИА Новости вчера в 19:17
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Происшествия

Два горняка пропали при пожаре на шахте в Коми

Известия 00:03
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
РИА Новости вчера в 22:00
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru 23 ноября в 18:01
Происшествия

В Красноярске столкнулись два автобуса

Два автобуса столкнулись на улице Крупской в Красноярске, в результате пострадали шесть человек.
ТАСС вчера в 23:31
Политика

Киевский политик назвал Украину «святой землей протославян»

Киевский политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов назвал Украину "святой землей протославян" и призвал сделать из нее "золотую Мекку".
РИА Новости вчера в 21:19
Футбол

Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу

Известия вчера в 18:19
Общество

Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Вести.Ru вчера в 14:27
Экономика

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Коммерсантъ вчера в 19:52
Политика

В Совфеде оценили новые санкции США против «Северного потока-2»

В Совете Федерации дали оценку намерениям США включить санкции против газопровода "Северный поток-2" в военный бюджет страны на 2020 год.
Российская газета вчера в 04:20
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Вести.Ru вчера в 18:29
Политика

Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму

Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму.
Известия вчера в 22:10
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Белогорск - Благовещенск в Амурской области.
ТАСС 00:11
Экономика

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%).
Ведомости вчера в 17:08
Происшествия

Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки

Lenta.ru вчера в 03:12
Происшествия

При кораблекрушении в Черном море погибли 14 тысяч овец

В Черном море перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
Вести.Ru вчера в 23:30
Общество

Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Известия 23 ноября в 20:32
Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна

Тилль Линдеманн намекнул, что в его новом клипе снялась 37-летняя Светлана Лобода.
Ruposters.ru 22 ноября в 03:42
Происшествия

В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане

В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
РБК вчера в 12:45
Фигурное катание

Определились все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию

Стал известен окончательный список участников финала серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.
ТАСС Спорт 23 ноября в 07:53
Общество

Сахалинскую ГРЭС-2 ввели в эксплуатацию

Первую очередь Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района на западном побережье острова официально ввели в эксплуатацию в понедельник, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости вчера в 23:55
Политика

На выборах в Гонконге побеждает продемократический блок

Представители продемократических сил после предварительного подсчета голосов получили абсолютное большинство на выборах в советы округов Гонконга, сообщает газета South China Morning Post.
Аргументы и Факты вчера в 23:34
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики

Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
РЕН ТВ вчера в 20:22
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего чемпионского титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, отправив в нокаут кубинца Луиса Ортиса, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service вчера в 08:14
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Епифаний
Украинский священнослужитель
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины. До избрания предстоятелем ПЦУ на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года был епископом канонически непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата, состоя: наместником Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря, викарным епископом Вышгородским, митрополитом Переяславским и Белоцерковским, Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея.
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