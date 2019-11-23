Религия
ИзвестияГлава ПЦУ предложил перенести празднование Рождества на Украине
Предстоятель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний предложил перенести празднование Рождества на 25 декабря. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на «Обозреватель». По его словам, это возможно только в том случае, если украинское общество поддержит идею.
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Культура
Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару
Шоу-бизнес
Рудковскую не пустили к Плющенко в партер в Михайловском театре
Продюсер Яна Рудковская закатила скандал, так как ее не хотели пускать в партер в Михайловском театре, где сидел ее муж Евгений Плющенко.
Политика
WP: глава Пентагона просит отправить в отставку министра ВМС
Глава Пентагона Марк Эспер запросил отставки министра ВМС США Ричарда Спенсера из-за тайных переговоров последнего с представителями Белого дома по судьбе обвиняемого в преступлении военного Эдварда Галлагера.
Общество
Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году
Здоровье
Кузбасс стал лидером по числу иностранных пациентов
Кузбасс, по данным Минздрава России, занимает первое место в Сибири по числу иностранцев, которым оказали медицинскую помощь.
Спорт
Россия проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу во втором своём матче на первенстве мира в Парагвае уступила соперникам из ОАЭ.
Экономика
Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ
Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%).
Общество
Названы худшие и лучшие варианты завтрака
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Транспорт
В ЦФО проследят за перемещением всех автомобилей
Центральный федеральный округ (ЦФО) будет оснащен масштабной системой по контролю за передвижением всех транспортных средств.
Футбол
Головин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»
Матч чемпионата Франции Бордо Монако завершился с результатом 2:1 в пользу хозяев, хотя гости первыми открыли счет.
Кино
На сервисе Premier покажут новый сезон «Полицейского с Рублевки»
Убойное предложение от «Полицейского с Рублевки»: новый сезон и новый фильм выйдут с разницей всего в несколько дней.
Экономика
Подорожание бытовой техники просят отложить на четыре года
Издание уточняет, что маркировка на фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки вступает в силу с декабря этого года, а на остальные виды электроники и бытовую технику — с лета 2020 года.
Происшествия
В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане
В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
Политика
Жириновский предложил изменить правила самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время внесет законопроект об изменении правил самообороны.
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Общество
Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
Авто
Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором
Продажи LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. начнутся 25 ноября.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП в Корсаковском районе
23 ноября в 6:40 48-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Hilux Surf, двигался по автодороге Корсаков — Новиково.
Наука
Квантовые компьютеры изучат червоточины: ученые делают первые шаги для этого
Ученые Google намерены выяснить природу таких необъяснимых физических явлений, как червоточины. Их связывают между собой пары черных дыр.
Общество
Медики прибыли на базу военной полиции РФ на севере Сирии
Первые подразделения медицинского отряда специального назначения прибыли на базу российской военной полиции под Кобани на севере Сирии.
Происшествия
Экс-глава Сибирского отделения РАН сообщил об обысках в доме
Речь идет о деле о превышении должностных полномочий, фигурантом которого проходит бывший заместитель Асеева Эдуард Скубеневский, который раньше занимал должность управделами сибирского отделения РАН.
Технологии
Google Stadia предрекли «монументальный провал» сразу после релиза
Западные СМИ не заставили себя долго ждать и уже предрекли Google Stadia «монументальный провал».
Общество