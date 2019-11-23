Религия

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Предстоятель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний предложил перенести празднование Рождества на 25 декабря. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на «Обозреватель». По его словам, это возможно только в том случае, если украинское общество поддержит идею.
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Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества

РИА Новости14:00

Глава ПЦУ предложил перенести празднование Рождества на Украине

Известия15:51

Глава ПЦУ предложил украинцам праздновать Рождество 25 декабря

Газета.Ru17:49

Украина хочет перенести Рождество

Телеканал 360°18:17

Глава ПЦУ Епифаний считает, что украинцы могут праздновать Рождество 25 декабря

ТАССвчера в 08:24

Украинские раскольники предложили отмечать Рождество 25 декабря

Life.ru17:32

Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества

РЕН ТВ14:23
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Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины. До избрания предстоятелем ПЦУ на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года был епископом канонически непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата, состоя: наместником Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря, викарным епископом Вышгородским, митрополитом Переяславским и Белоцерковским, Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея.
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