Религия
ИзвестияГлава ПЦУ предложил перенести празднование Рождества на Украине
Предстоятель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний предложил перенести празднование Рождества на 25 декабря. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на «Обозреватель». По его словам, это возможно только в том случае, если украинское общество поддержит идею.
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Глава ПЦУ Епифаний считает, что украинцы могут праздновать Рождество 25 декабря
ТАСС23 ноября в 08:24
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Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
Политика
Россия и Украина не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить ни одного разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
Военное обозрение 23 ноября в 04:59
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
РИА Новости вчера в 14:18
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
REGNUM вчера в 11:53
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Политика
Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США
Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Коммерсантъ вчера в 10:44
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс 01:06
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Аргументы недели вчера в 13:55
Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора
Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Газета.Ru 02:49
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Политика
Жириновский предлагает расширить пределы самообороны
Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Вести.Ru 02:18
Общество
В Южно-Китайском море зафиксировали «подводный ядерный взрыв»
Океанографические приборы, контролирующие состояние Южно-Китайского моря, запечатлели мощный подводный взрыв.
Gazeta.SPb 22 ноября в 08:35
Кино
Россиянам спустя 50 лет покажут новую серию мультфильма про Умку
Ранее News.ru передавал, что второстепенные дополнительные герои появятся в новых сериях мультфильма «Ну, погоди!», который выйдет летом 2020 года.
News.ru 02:51
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Вести.Ru вчера в 18:29
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Здоровье
Количество «семейных» преступлений упало на треть за три года
Против женщин и детей С 2015 по 2018 год количество преступлений против членов семей в России снизилось с 49,6 тыс. до 33,3 тыс. Только в двух федеральных округах, Южном и Дальневосточном, их число возросло — с 1,8 тыс. до 2,4 тыс. и с 2,1 тыс. до 2,6 тыс. соответственно.
РБК 03:12
Авто
Aspark Owl - самый мощный серийный гиперкар
Японская инжиниринговая компания Aspark, о которой вы, возможно, слышали, недавно представила финальную версию своего гиперкара Owl.
Top Gear Russia 03:03
Происшествия
Пожар в шахте в Коми локализован
BFM.ru 00:08
Авто
Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Интерфакс 00:33
Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
К сожалению, работы над новинкой были приостановлены в том же году из-за ухода бренда Chevrolet с отечественного рынка.
Тарантас Ньюс вчера в 07:50
Экономика
Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году может быть выше прогнозных 1,3%. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
ТАСС 02:52
Политика
Минюст попросил приостановить деятельность «Гражданской инициативы»
Министерство юстиции просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 02:22
Политика
Швеция отказалась называть Белоруссию «Белой Россией»
Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что в ее стране Белоруссию больше не будут называть «Белой Россией».
Московский Комсомолец 02:48
Наука
Гиперреалистичные маски обманули людей
Гиперреалистичные маски делаются из пластичных, гибких и мягких материалов, таких как силикон, и предназначены для точной имитации настоящих человеческих лиц.
Naked Science 21 ноября в 11:08
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56