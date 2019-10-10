Экономика
REGNUMГлава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году
На сегодняшний день неработающие пенсионеры получают страховую пенсию в размере 15,4 тыс. рублей. Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.
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с чего всё началось
Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.ТАСС02:15
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ПФР прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. рублей в 2020 году
Будущее России. Национальные проекты02:58
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Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»
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Минздрав выявил серьезные нарушения в работе онкоцентра имени Блохина
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В конце сентября на сайте президента Украины была размещена петиция, автор которой призвал Зеленского обнародовать стенограммы его телефонных разговоров с Путиным (согласно данным пресс-службы Кремля, Путин говорил с Зеленским 11 июля, 7 августа и 7 сентября 2019 года, в ходе разговоров обсуждались вопросы освобождения и передачи удерживавшихся на Украине и в России лиц).
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Путин прибыл в Нижний Новгород на форум «Россия — спортивная держава»
Президент РФ Владимир Путин прибыл на стадион «Нижний Новгород», где выступит на пленарном заседании международного форума «Россия — спортивная держава».
ФАН 07:27
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Институт Жириновского отказал Бочкаревой в аренде после наркоскандала
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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
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Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
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Зеленский заявил, что Украина не вернет Приватбанк Коломойскому
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не вернет Приватбанк бывшему его совладельцу, бизнесмену Игорю Коломойскому.
РИА Новости 07:29
Армия и оружие
National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару
До начала сирийской операции не было возможности проверить оружие в подобных условиях.
Военное обозрение вчера в 06:37
Кино
Опубликован трейлер нового фильма Александра Лунгина «Большая поэзия»
Петербургский дневник 07:00
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Новый Volkswagen Golf показали снаружи и внутри
Новый Volkswagen Golf будет официально представлен 24 октября и поступит в продажу в Европе до конца года.
За рулем Кубань 04:01
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Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском 08 октября в 10:46
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В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
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Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма
Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Вечерний курьер вчера в 06:36
Политика
Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ
Согласно документу, глава государства освободил от должности советника президента России Сергея Глазьева.
iReactor вчера в 11:51
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Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro
Только что компания Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro.
ITZine.ru 08 октября в 12:21
Армия и оружие
В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
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NASA сообщило о приближении к Земле восьми астероидов
Восемь астероидов, один из которых имеет диаметр около 140 метров, пролетят рядом с нашей планетой в течение следующих четырех дней.
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В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку
В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
Вести.Ru 05:15
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Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни
«В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.
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Происшествия
В австрийском Линце произошел взрыв
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РБК 05:40
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