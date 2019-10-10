Экономика

REGNUMREGNUMГлава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году

На сегодняшний день неработающие пенсионеры получают страховую пенсию в размере 15,4 тыс. рублей. Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.
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с чего всё началось

Пенсионный фонд прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. руб

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.
ТАСС02:15

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В Пенсионном фонде рассказали, как будут расти пенсии россиян

URA.Ru03:26

В 2020 году страховая пенсия может составить 16,4 тыс. рублей

Коммерсантъ03:28

ПФР: В 2020 году страховая пенсия вырастет до 16,4 тысячи рублей

Российская газета03:26

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РБК05:04

Глава ПФР раскрыл размер будущих пенсий

Национальная служба новостей03:23

ПФР прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. рублей в 2020 году

Будущее России. Национальные проекты02:58

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

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