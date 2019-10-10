Экономика

REGNUMREGNUMГлава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году

На сегодняшний день неработающие пенсионеры получают страховую пенсию в размере 15,4 тыс. рублей. Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.
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с чего всё началось

Пенсионный фонд прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. руб

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.
ТАСС02:15

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Глава ПФР напомнил о росте страховых пенсий

РБК05:04

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RT на русском02:27

В Пенсионном фонде рассказали, как будут расти пенсии россиян

URA.Ru03:26

ПФР: В 2020 году страховая пенсия вырастет до 16,4 тысячи рублей

Российская газета03:26

ПФР прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. рублей в 2020 году

Будущее России. Национальные проекты02:58

ПФР спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Взгляд.ру02:33

В 2020 году страховая пенсия может составить 16,4 тыс. рублей

Коммерсантъ03:28
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

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В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.
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Шоу-бизнес

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Анастасия Заворотнюк, выписанная из больницы на улице Щепкина в Москве, продолжила лечение в другой реабилитационной клинике.
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Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
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News.ru вчера в 04:41
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Украина вновь сорвала разведение войск в Донбассе

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«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»

Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Astera вчера в 06:26
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Зеленский отказался считать Украину «обслуживающим персоналом» для США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина — не обслуживающий персонал для проведения внешнеполитического курса США.
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Для вывода СБП на международный рынок Mastercard и Национальная система платежных карт заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в развитии системы быстрых трансграничных платежей.
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Путин заявил, что Россия полностью выполняет требования WADA

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона полностью выполняет все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Зеленский заявил, что вернет жителей Донбасса вместе с территориями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не бросает жителей Донбасса и намерен вернуть их "вместе с территориями".
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Экономика

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В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
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Сбербанк считает минимальными последствия утечки данных клиентов

Сбербанк считает последствия утечки данных 5 тыс. клиентов, произошедшей на прошлой неделе, минимальными.
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ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

В первой половине 2019 года специалисты ЦБ обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
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В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
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В России могут начать штрафовать родителей курящих детей

В России появилась новая законодательная инициатива, согласно которой за курение несовершеннолетних детей накажут их родителей.
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