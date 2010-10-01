Экономика

Известия МордовииИзвестия МордовииГлава ПФР доложил Владимиру Путину о снижении зарплат россиян

Заработная плата граждан России упала из-за пандемии коронавируса, из-за чего в Пенсионный фонд стало поступать меньше денег. Об этом рассказал глава ПФР Максим Топилин на встрече с Президентом страны Владимиром Путиным.
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Помпео допускает привлечение России к противостоянию с Китаем

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