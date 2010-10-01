Заработная плата граждан России упала из-за пандемии коронавируса, из-за чего в Пенсионный фонд стало поступать меньше денег. Об этом рассказал глава ПФР Максим Топилин на встрече с Президентом страны Владимиром Путиным.

Общество С 24 июля в Благовещенске откроются столовые Распоряжение губернатора о новых послаблениях в работе заведений общественного питания подписал сегодня губернатор Василий Орлов. 1

Политика Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля. 2

Общество Масштабные кадровые изменения прошли в правительстве Забайкалья В правительстве Забайкалья произошли новые кадровые назначения. Первым заместителем губернатора стал Андрей Кефер.

Общество Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной. 687

Игры Microsoft показала 8 минут геймплея Halo Infinite В рамках Xbox Games Showcase студия 343 Industries показала новый кинематографичный трейлер и 8 минут геймплея Halo Infinite. 3

Политика На Украине потребовали завести дело из-за экспериментов США над людьми Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием возбудить дело из-за того, что США якобы незаконно тестировали бактериологическое оружие на украинцах. 8

Киберспорт Xbox Game Studios анонсировала Fable В рамках презентации Xbox Games Showcase анонсирована Fable.

Политика МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE». 542

Технологии Эксперт развеял мифы о зарядке гаджетов Популярный миф развеял руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в интервью агентству "Прайм".

Игры Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли. 423

Экономика В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ. 72

Здоровье Только 13% жителей Сахалинской области не беспокоит стоимость продуктов Более 120 тысяч квадратных метров жилья ввели в Сахалинской области за полгода.

Спорт EA Sports представила обложку FIFA 21 The #FIFA21 Standard edition cover art 👇 Pre-Order -> https://t.co/Ucbq7ap4Wu pic.twitter.com/kr3TSs0gdw— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 22, 2020 FIFA 21 станет доступной для скачивания 9 октября, предзаказ на Ultimate Edition можно оформить уже 14 августа.

Общество Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям. 682

Шоу-бизнес Супруга Александра Буйнова рассказала о его операции Российский певец Александр Буйнов перенес операцию по удалению желчного пузыря. Об этом порталу WomanHit рассказала супруга артиста Алена.