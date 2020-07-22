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РБК
РБК

Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.В источнике
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ТАСС

ПФР зафиксировал снижение доходов в связи с сокращением фонда оплаты труда

ТАССвчера в 20:40
Царьград

Зарплаты граждан падают! Глава ПФР пожаловался Путину на сокращение доходов фонда

Царьград22 июля в 12:35
URA.Ru

Путину доложили о снижении доходов россиян

URA.Ru22 июля в 10:57
БИЗНЕС Online

Топилин доложил Путину о падении доходов россиян: «Фонд зарплаты немножечко уменьшился»

БИЗНЕС Online22 июля в 12:24
РБК

Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

РБК22 июля в 10:06
МИР 24

Топилин: ПФР выполнит все свои обязательства в 2020 году

МИР 2422 июля в 08:52
Вести.Ru

Глава ПФР заверил Путина в выполнении всех обязательств

Вести.Ru22 июля в 08:20
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Протесты в Хабаровском крае идут не только из-за Фургала

В Хабаровском крае ежедневно проходят акции протеста, которые от митингов в поддержку арестованного губернатора в начале эволюционировали в протест против российской власти в целом, включая первых лиц государства.
Свободная Пресса01:19
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МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия17:01
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В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.
РИА Новости00:18
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM22 июля в 15:47
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Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК22 июля в 07:36
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