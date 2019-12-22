Экономика

ТАССТАССГлава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров.
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с чего всё началось

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
Российская газета21 декабря в 19:00

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В ПФР пояснили, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров

RT на русскомвчера в 00:27

Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

ТАССвчера в 00:57

ПФР разъяснил порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РБКвчера в 00:44

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URA.Ruвчера в 04:48

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Известиявчера в 00:19

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РИА Новости21 декабря в 23:17

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Российская газета21 декабря в 19:00
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Российская газета вчера в 21:50
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Симптомами опухолей в области головы и шеи являются неясные боли, уплотнения под кожей и образования в полости рта, сообщила завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра им. Логинова Депздрава Москвы Лилия Яковлева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
РБК вчера в 23:40
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik 21 декабря в 12:41
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Неизвестный открыл стрельбу на юге Москвы

На юге столицы неизвестный открыл стрельбу из охолощенного оружия.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
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Археологи узнали настоящее название древнегреческого Парфенона

Как утверждают специалисты, древнегреческий храм, расположенный на афинском Акрополе и посвященный покровительнице этого города Афине, изначально носил название «Гекатомпедон», как и другие постройки такого рода длиной более тридцати метров.
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Большая часть клиентов Danske Bank, ушедшего из России, перешла в Райффайзенбанк, сообщил «Ведомостям» предправления Райффайзенбанка Сергей Монин.
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В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры

Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
РБК вчера в 14:40
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