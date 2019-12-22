Экономика
ТАССГлава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров.
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с чего всё началось
С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.Российская газета21 декабря в 19:00
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В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров
Российская газета21 декабря в 19:00
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