Экономика

ИзвестияИзвестияВ ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. О том, как именно происходит перерасчет в интервью «Российской газете» рассказал 22 декабря глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
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с чего всё началось

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
Российская газетавчера в 19:00

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Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

ТАСС00:57

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Российская газетавчера в 19:00

В ПФР пояснили, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров

RT на русском00:27

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Известия00:19

В ПФР рассказали, как индексируют пенсии уволившихся пенсионеров

РИА Новостивчера в 23:17

Глава ПФР раскрыл, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

URA.Ruвчера в 20:55

В ПФР разъяснили порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РБК00:44
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Происшествия

В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

РИА Новости 00:55
Гаджеты

Apple попросила легализовать в России скоростной аналог Bluetooth

Apple направила заявку о выделении частот в диапазоне 6 ГГц для Ultra WideBand (UWB) в России.
Известия 19 декабря в 18:52
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марта следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Гаджеты

Кнопочный телефон Philips E525 получил ОС Android, Wi-Fi, LTE и мощный аккумулятор

Напомним, что в линейке Philips есть целый ряд кнопочных телефонов под управлением Android: E517, E518, E516, E515, E288s и так далее.
Dgl.ru 20 декабря в 07:49
Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира

В финале клубного чемпионата мира по футболу английский «Ливерпуль» оказался сильнее бразильского «Фламенго».
RT на русском вчера в 15:10
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 20 декабря в 12:01
Политика

В Абакане проходят досрочные выборы мэра

Sibnovosti.ru вчера в 22:52
Общество

Зимнее солнцестояние. Как в мире отмечают самую длинную ночь в году

РИА Новости 00:00
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки 20 декабря в 15:11
Армия и оружие

Донбасс предупредили о переброске военной техники ВСУ

«Киев гонит к вам огромные составы с техникой и танками, так что, господа ополченцы, готовьте РПГ, ПТУРы и все, что у вас есть!» — предупредил очевидец.
ФАН вчера в 10:00
Политика

В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»

«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
ТК Звезда вчера в 07:15
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
ТАСС вчера в 08:36
Политика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 15:33
Футбол

Стало известно, сколько заработал «Зенит» в Лиге Европы

Футболисты «Зенита» заработали в прошлом сезоне 12,02 млн евро. Они стали лидером среди российских клубов.
АБН 20 декабря в 14:01
Политика

В Польше отреагировали на слова Путина о Второй мировой войне

Во время большой пресс-конференции Владимир Путин заявил о том, что Советский Союз никак нельзя считать инициатором Второй Мировой Войны.
Комсомольская правда 20 декабря в 09:35
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 20:12
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину

«Газпром» будет транзитировать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и по 40 кубометров в 2021–2024 гг. при условии конкурентного тарифа, добавил Миллер.
Ведомости вчера в 05:31
Кино

Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»

Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
ФАН 19 декабря в 09:59
Технологии

В Китае запустят искусственное Солнце

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
ToDay News Ufa 19 декабря в 05:51
Наука

Метаповерхность отразила свет невзаимно

Китайские физики создали метаповерхность, которая отражает свет под разными углами в зависимости от того, с какой стороны приходит падающий луч.
N+1 вчера в 05:31
Здоровье

Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
ToDay News Ufa 19 декабря в 15:57
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия 20 декабря в 19:51
Футбол

Историческое событие: за одну команду НБА сыграли два латвийских баскетболиста

В чемпионате НБА случилось историческое событие: в одной команде на площадку вышли сразу два латвийских баскетболиста – Давис Бертанс и Анжей Пасечник.
Sputnik Латвия 19 декабря в 11:22
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова уедет рожать за границу

Как оказалось, после новогодних праздников Джиган вместе с женой и детьми уедет в другую страну, где и появится на свет его очередной наследник.
StarHit.ru вчера в 11:00
Армия и оружие

Украинских военных обяжут изучать английский язык

В 2020 году в вооруженных силах Украины хотят ввести обязательное изучение английского языка на всех уровнях.
Новостной фронт вчера в 20:10
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери

Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:05
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