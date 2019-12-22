Экономика
РИА НовостиПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров. По его словам, после увольнения число накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость.
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с чего всё началось
С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.Российская газетавчера в 19:00
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Политика
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС—Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
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Экономика
Китай снизит ввозные таможенные пошлины для 850 видов товаров
Таможенные пошлины на 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 г. понизят в Китайской Народной Республике.
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Allseas отозвала суда с прокладки газопровода «Северный поток-2»
Швейцарская Allseas отозвала суда с прокладки газопровода «Северный поток—2».
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Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге
Во Владивостоке в воскресенье в 17-46 по местному времени на станции Гайдомак Дальневосточной железной дороги погиб подросток.
Политика
Партия Порошенко потребует санкции против газовых поставок из России
Фракция "Европейская солидарность" в парламенте потребует ввести санкции против прямых поставок газа из России и созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны, заявил бывший президент Украины и глава политсилы Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина".
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
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Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии
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Жена Стаса Михайлова показала фото взрослого сына от футболиста
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Хоккей
Хоккеисты «Куньлуня» и «Торпедо» устроили массовую драку
После стыка защитника "Торпедо" Георгия Мишарина и форварда "драконов" Брэндона Дефацио на льду началась потасовка.
Шоу-бизнес
Бывшая домработница Алсу рассказала о пятиэтажном особняке певицы
Экс-домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала о невероятном доме звезды.
Футбол
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Португалец Марку Силва был отправлен в отставку с поста главного тренера "Эвертона" 5 декабря, а 10-го Анчелотти был уволен из итальянского "Наполи".
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
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Как в мире отметили день зимнего солнцестояния
Происшествия
На Камчатке при падении автобуса в кювет пострадали три человека
Общество
Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Экономика
Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России
В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Общество
Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube
Сервису «Яндекс.Видео» и YouTube в России грозит вечная блокировка в связи с нарушением законодательства о пиратстве.
Политика
Греция подготовила документы для выдачи Винника в США
Власти Греции готовят выдачу в США россиянина Александра Винника, который был арестован по запросу Вашингтона в июле 2017 года, это следует из постановления министра юстиции и его письма начальнику тюрьмы.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
Политика
Трамп вновь раскритиковал Пелоси за давление по импичменту в Сенате
Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Твиттере вновь раскритиковал спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси за давление, которое, по мнению главы государства, она оказывает в процессе реализации процедуры импичмента.
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Политика
В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»
«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
Общество
Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Футбол
Моуринью о поражении от «Челси»: «Они играли по системе Конте»
«Челси» играл по удобной наработанной системе. Это система, по которой они играли в течение двух лет с Антонио Конте.
Здоровье
Врачи разрешили россиянам выпить бокал шампанского в новогоднюю ночь
Врачи рассказали, что от одного бокала шампанского, выпитого в новогоднюю ночь, вреда организму не будет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос специалистов.