Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров. По его словам, после увольнения число накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость.
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с чего всё началось

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
Российская газетавчера в 19:00

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Глава ПФР заявил, что пенсионеры зарабатывают по 40 тысяч рублей в месяц

URA.Ru04:48

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РИА Новостивчера в 23:17

ПФР разъяснил порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РБК00:44

В ПФР пояснили, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров

RT на русском00:27

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Известия00:19

Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

ТАСС00:57

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Российская газетавчера в 19:00
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Нетрезвый житель Нефтеюганска до смерти избил свою дочь

Вести.Ru 13:03
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Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС—Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
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Армия и оружие

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ 21:31
Экономика

Китай снизит ввозные таможенные пошлины для 850 видов товаров

Таможенные пошлины на 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 г. понизят в Китайской Народной Республике.
Ведомости 22:22
Политика

Allseas отозвала суда с прокладки газопровода «Северный поток-2»

Швейцарская Allseas отозвала суда с прокладки газопровода «Северный поток—2».
Ведомости 20:21
Происшествия

Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге

Во Владивостоке в воскресенье в 17-46 по местному времени на станции Гайдомак Дальневосточной железной дороги погиб подросток.
Российская газета 20:32
Политика

Партия Порошенко потребует санкции против газовых поставок из России

Фракция "Европейская солидарность" в парламенте потребует ввести санкции против прямых поставок газа из России и созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны, заявил бывший президент Украины и глава политсилы Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина".
РИА Новости 16:13
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
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Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии

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Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

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Жена Стаса Михайлова показала фото взрослого сына от футболиста

Супруга Стаса Михайлова поделилась снимком с красавцем-сыном, рождённым в браке с известным футболистом Андреем Канчельскисом.
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Хоккеисты «Куньлуня» и «Торпедо» устроили массовую драку

После стыка защитника "Торпедо" Георгия Мишарина и форварда "драконов" Брэндона Дефацио на льду началась потасовка.
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Бывшая домработница Алсу рассказала о пятиэтажном особняке певицы

Экс-домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала о невероятном доме звезды.
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Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»

Португалец Марку Силва был отправлен в отставку с поста главного тренера "Эвертона" 5 декабря, а 10-го Анчелотти был уволен из итальянского "Наполи".
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Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Вести.Ru вчера в 08:17
Общество

Как в мире отметили день зимнего солнцестояния

Известия 05:41
Происшествия

На Камчатке при падении автобуса в кювет пострадали три человека

Российская газета 21:13
Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
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Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета вчера в 17:30
Экономика

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Российская газета 21:50
Общество

Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube

Сервису «Яндекс.Видео» и YouTube в России грозит вечная блокировка в связи с нарушением законодательства о пиратстве.
РБК 17:41
Политика

На выборах мэра Абакана победил «единоросс» Лемин

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Политика

Греция подготовила документы для выдачи Винника в США

Власти Греции готовят выдачу в США россиянина Александра Винника, который был арестован по запросу Вашингтона в июле 2017 года, это следует из постановления министра юстиции и его письма начальнику тюрьмы.
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Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
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Трамп вновь раскритиковал Пелоси за давление по импичменту в Сенате

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Твиттере вновь раскритиковал спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси за давление, которое, по мнению главы государства, она оказывает в процессе реализации процедуры импичмента.
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В Апатитах подростки избили полицейских

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В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»

«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
ТК Звезда вчера в 07:15
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Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
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Моуринью о поражении от «Челси»: «Они играли по системе Конте»

«Челси» играл по удобной наработанной системе. Это система, по которой они играли в течение двух лет с Антонио Конте.
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Врачи разрешили россиянам выпить бокал шампанского в новогоднюю ночь

Врачи рассказали, что от одного бокала шампанского, выпитого в новогоднюю ночь, вреда организму не будет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос специалистов.
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