С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.

с чего всё началось

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров.

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