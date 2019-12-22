Экономика

ТАССТАССГлава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров.
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с чего всё началось

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
Российская газета21 декабря в 19:00

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Пенсионный фонд раскрыл условия получения солидной пенсии

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ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РИА Новости21 декабря в 23:17

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Российская газетавчера в 20:00

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ТАССвчера в 00:57

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Известиявчера в 00:19

Глава ПФР раскрыл условие, при котором можно получать пенсию в 52 тысячи рублей

URA.Ruвчера в 21:52
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
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Российская газета вчера в 20:32
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Появилось видео посадки космического корабля Starliner

С 2014 года замену Space Shuttle разрабатывают компании Boeing и SpaceX, но ввод в эксплуатацию созданных ими кораблей Starliner и Crew Dragon неоднократно задерживался.
РИА Новости вчера в 10:35
Экономика

Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий

Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
ToDay News Ufa 20 декабря в 18:49
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Округлости Ким Кардашьян появятся в рекламе британской армии

Instagram Выдающаяся часть тела американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян появится в рекламе армии Великобритании.
РЕН ТВ вчера в 19:45
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ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Известия вчера в 16:43
Спорт

Сборная России по бенди выиграла молодежный чемпионат мира

Сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом среди молодежных команд, который проходил в Архангельске.
РИА Новости вчера в 11:24
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центральной части европейской территории страны будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 15:32
Наука

Обнаружен древнейший в мире лес

Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Российская газета 20 декабря в 07:14
Музыка

Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
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Снимки Дмитрия Диброва в Инстаграме и в жизни разительно отличаются

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Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
РИА Новости 21 декабря в 13:57
Общество

В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за тумана

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с вечера воскресенья и до вечера понедельника из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
РИА Новости вчера в 21:54
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik 21 декабря в 12:41
Происшествия

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Происшествия

Пьяный житель Югры до смерти избил трехлетнюю дочь

"По версии следствия, вечером 21 декабря 2019 года 34-летний житель Нефтеюганска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своей квартире, нанес множественные удары по голове и телу своей трехлетней дочери, которая скончалась на следующий день от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:25
Политика

Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции

Очередная большая пресс-конференция президента России прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
РБК вчера в 08:56
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Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

Мой Брянск вчера в 10:00
Экономика

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Российская газета вчера в 21:50
Интернет

Twitter из-за проблем с безопасностью призвал пользователей скорее обновить приложение

Пользователи Twitter получили сообщения от социальной сети о том, что в приложении «Твиттер» для Android выявлены проблемы с безопасностью.
Новости Воронежа 20 декабря в 17:32
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В Мурманской области подростки избили полицейских после дискотеки

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Для врачей и медсестер введут единые требования оплаты труда

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Евросоюз осудил санкции США против «Северного потока-2»

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ТК Звезда 21 декабря в 05:24
Армия и оружие

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском 20 декабря в 09:15
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ 21 декабря в 08:08
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5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
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