Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГлава ПФР объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам

Государственная дума приняла в первом чтении поправки в бюджет Пенсионного фонда России на 2019 год. Глава ПФР Антон Дроздов во время обсуждения изменений ответил на вопросы парламентариев о том, собираются ли повышать пенсии работающим пенсионерам, пишет "Российская газета".
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Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Российская газета13 ноября в 09:47

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Глава ПФР объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам

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Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

REGNUM13 ноября в 07:17
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что полузащитник национальной команды Александр Головин пропустит матч девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
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В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
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Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

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Газета.Ru 04:41
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Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов

Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
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В России предлагают изменить правила раздела имущества при разводе

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Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию

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Общество

Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная Айгуль Фазыйлова

31-летняя онкобольная Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для своего сына, скончалась 15 ноября ночью, сообщает ИА «Татар-информ».
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Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
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Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса

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Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей.
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«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
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США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

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Объявлены результаты выборов членов РАН

На общем собрании Российской академии наук объявлены результаты выборов членов РАН. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
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Израильская армия: из Газы в сторону Израиля выпустили около 450 ракет

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В Калининском районном суде вынесли приговор по громкому делу бойца ММА и его несовершеннолетней подруги: Марка Белых и 17-летнюю спутницу атлета обвиняли в избиении прохожего.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в пятницу уверенность в отсутствии свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.
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В России запретят водку с хлопьями и синтетическими отдушками

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"До начала полетов коммерческих кораблей НАСА, по всей вероятности, испытает снижение числа членов экипажа американского сегмента МКС с трех до одного, начиная с весны 2020 года", - говорится в отчете.
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