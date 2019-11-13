Экономика
Московский КомсомолецГлава ПФР объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам
Государственная дума приняла в первом чтении поправки в бюджет Пенсионного фонда России на 2019 год. Глава ПФР Антон Дроздов во время обсуждения изменений ответил на вопросы парламентариев о том, собираются ли повышать пенсии работающим пенсионерам, пишет "Российская газета".
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Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Российская газета13 ноября в 09:47
Глава ПФР объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам
Rambler News Service13 ноября в 07:59
Глава ПФР рассказал, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров
Парламентская газета13 ноября в 07:25
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