Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
Читать в источнике
Комментировать911
Антон Дроздов
Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют.
— Антон Дроздов, российский экономистАМИТЕЛ 20:52
с чего всё началось

На возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров ПФР необходимо 368 млрд рублей

Возобновление индексации пенсии работающих пенсионеров потребует в 2020 году порядка 368 млрд рублей. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.
ТАСС08:13

Подробнее о событии

Экономист объяснила заявление главы ПФР о нехватке денег на индексацию пенсий

URA.Ru20:49

Минтруд объяснил позицию ПФР по индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Service10:54

Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

RT на русском10:13

На индексацию пенсий работающим пенсионерам требуется 368 млрд рублей

Коммерсантъ09:48

ПФР заявил о нехватке средств на индексацию выплат работающим пенсионерам

РБК09:41

На возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров ПФР необходимо 368 млрд рублей

ТАСС08:13

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

РИА Новости10:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 22:19, Ашберн
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС 12:10
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В ноте, подписанной 22 октября 2019 года заместителем главы Минпромторга России Олегом Рязанцевым и адресованной министру обороны Армении Давиду Тонояну, говорится, что заявка на участие ORSIS в данном тендере была "без веских оснований отклонена", а сама компания "немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков" Вооруженных сил Армении.
РИА Новости 20:03
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 22:03
Кино

Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец»

Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
РИА Новости вчера в 05:23
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ 17:39
Космос

Маск впервые отправил твит через космос

Lenta.ru вчера в 07:42
Общество

Эко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала

Как говорится в запросе главы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова на имя главы СК Александра Бастрыкина (документ есть в распоряжении «Известий»), государству мог быть причинен особо крупный ущерб из-за неэффективного освоения 5,9 млрд рублей.
Известия 17:01
Кино

Объявлены имена актеров-номинантов на премию «Оскар»

Мойка78 21:33
Футбол

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
RT на русском 18:02
Армия и оружие

Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Вести.Ru 10:30
Политика

Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе

Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 06:15
Общество

Цукерберг отчитался Конгрессу США о криптовалюте Libra

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг в ходе слушаний в Конгрессе США признал, что запуск его соцсетью криптовалюты Libra является «рискованным проектом», 23 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 16:46
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42
Кино

Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel

В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv 05:52
Общество

СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 18:27
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович составила завещание

ИнфоСМИ 14:54
Происшествия

В Новосибирской области объявили в розыск подростка с рюкзаком

Российская газета 06:28
Происшествия

Адвокат сообщил об аресте еще одного родственника Арашуковых

Ленинский районный суд Ставрополя 23 октября арестовал двоюродного брата бывшего сенатора Рауфа Арашукова — Беслана Арашукова — по делу об участии в организованной преступной группировке и растрате.
Ведомости 19:16
Общество

Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии

Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
RT на русском 05:33
Музыка

Розенбаум перепел песню Бузовой

Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.
Inc-news.ru 17:59
Музыка

Селена Гомес сняла новый клип на айфон

Певица Селена Гомес показала на YouTube клип на песню Lose You To Love Me.
Газета.Ru 07:17
Здоровье

В Омской области выросла заболеваемость чесоткой

На 100 тысяч населения в 2019 году приходилось 14 303 зарегистрированных заболевших, что составляет 14,3 %. В то же время специалисты отмечают рост кишечными вирусными инфекциями, острыми вирусными гепатитами А и С, эпидпаротитом, чесоткой и коклюшем.
РИА СуперОмск 21 октября в 02:20
Автоспорт

Результаты пилотов «Рено» исключены из протокола Гран-при Японии

Результаты пилотов команды "Рено" Нико Хюлькенберга и Дэниела Риккьярдо исключены из протокола 17-го этапа "Формулы-1" - Гран-при Японии - за нарушение спортивного регламента, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости 16:54
Авто

Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для зимы в России

МедиаПоток 21 октября в 05:00
Авто

Nissan представил новый электрокроссовер Aria

Новый концепт в Токио представил автоконцерн Nissan - электромобиль IMk.
МонаВиста 11:21
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
РИА Новости 05:38
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Политика

Зеленский рассказал, когда состоится встреча в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал местным СМИ об условиях, при которых будет назначена дата следующего саммита в «нормандском формате», передает RT.
Аргументы и Факты 13:41
Происшествия

Во Владивостоке два человека погибли при пожаре на кладбище

РИА Новости 21:42
Киберспорт

Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes

Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.
Москва 24 вчера в 06:47
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное