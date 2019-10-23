Экономика
Российская газетаГлава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме. Однако констатировал: таких денег сейчас нет.
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Чтобы восстановить индексацию работающим пенсионерам, в 2020 году нам потребуется 368 млрд рублей. Это большие деньги, и таких у нас денег сейчас нет.
— Антон Дроздов, российский экономистRambler News Service 08:35
с чего всё началось
В бюджете Пенсионного фонда России на 2020–2022 годы возвращение индексации для работающих пенсионеров не предусмотрено, то есть обещанная властями прибавка к пенсии в 1 тыс. руб. работающих пенсионеров не затронет.РБК09:41
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