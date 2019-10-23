Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году нам потребуется 368 млрд рублей. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют.

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