Экономика

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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам. Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
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Антон Дроздов
Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют.
— Антон Дроздов, российский экономистАМИТЕЛ 23 октября в 20:52

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