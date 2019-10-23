Экономика

РЕН ТВРЕН ТВГлава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам. Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать1052
Антон Дроздов
Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют.
— Антон Дроздов, российский экономистАМИТЕЛ 23 октября в 20:52

Подробнее о событии

ПФР заявил о нехватке средств на индексацию выплат работающим пенсионерам

РБК23 октября в 09:41

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

РИА Новости23 октября в 10:27

Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

RT на русском23 октября в 10:13

На индексацию пенсий работающим пенсионерам требуется 368 млрд рублей

Коммерсантъ23 октября в 09:48

Экономист объяснила заявление главы ПФР о нехватке денег на индексацию пенсий

URA.Ru23 октября в 20:49

На возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров ПФР необходимо 368 млрд рублей

ТАСС23 октября в 08:13

Минтруд объяснил позицию ПФР по индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Service23 октября в 10:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Общество

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
Происшествия

СК назвал имя подозреваемого в стрельбе по сослуживцам в Забайкалье

Стрельбу по сослуживцам в воинской части 54160 в Забайкалье, в результате которой погибли восемь человек, открыл солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, сообщили в СК.
РИА Новости 10:17
Происшествия

Человек погиб в ДТП с автобусом и шестью автомобилями в Москве

Рейсовый автобус попал в аварию на западе Москвы, есть погибший и пострадавший, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 10:38
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 06:55
Общество

Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
РБК 09:39
Общество

«Нафтогаз» заявил об аресте судом Амстердама акций «дочки» «Газпрома»

Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций «дочки» «Газпрома» South Stream Transport BV, которая строит морскую часть газопровода «Турецкий поток».
RT на русском 09:29
Политика

Зеленский решил урезать содержание чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился сократить на 10% расходы на содержание чиновников в 2020 году.
Вести.Ru 10:15
Общество

В России могут ввести оплату проезда бонусами за сданные бутылки

Минтранс России вместе с ведомствами и субъектами, в которых есть метрополитены, прорабатывает вопрос об установке фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры с зачислением бонусов по возмещению части стоимости проезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ в пятницу.
РИА Новости 10:50
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

В Чеченской Республике начали проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после появления скандальных видео, сообщил замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев.
РИА Новости вчера в 18:53
Здоровье

Врач назвал симптомы, при которых нужна срочная колоноскопия

Вялов рассказал, при каких симптомах человеку следует обязательно проверить состояние толстой кишки.
MedikForum.ru вчера в 15:30
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Здоровье

Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит вчера в 10:48
Шоу-бизнес

Дочь Веры Брежневой в бикини восхитила стройной фигурой

18-летняя дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, может затмить свою маму красотой.
Вечерний курьер 06:33
Общество

Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид

Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
REGNUM 04:10
Политика

Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Life.ru вчера в 12:50
Здоровье

Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов

Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 вчера в 06:47
Происшествия

Самолет «Победы» не смог взлететь из-за попадания птицы в двигатель

Во "Внуково" прерван взлет рейса авиакомпании "Победа" из-за того, что во время разбега в левый двигатель воздушного судна попала птица.
ТВ Центр 11:38
Происшествия

В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов

Двое сотрудников полиции, которые, имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.
РИА Новости 11:06
Хоккей

Сборная России по хоккею объявила состав на Кубок Карьяла

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на предстоящий Кубок Карьяла.
РБК 11:20
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Гаджеты

В Google рассказали о скорости распространения Android 10

В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.
UfacityNews.ru вчера в 15:05
Происшествия

Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии

В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
РБК вчера в 05:25
Общество

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Общество

Американская журналистка рассказала, как ее отхлестали в русской бане

Американская журналиста в статье для журнала Business Insider рассказала о своем путешествии по России и впечатлениях от русской бани.
ИнфоСМИ 05:12
Общество

Абоненты оператора «Мотив» столкнулись со сбоем сети

Абоненты оператора «Мотив» в Свердловской области жалуются на перебои в работе сотовой связи и отсутствие мобильного интернета.
Все новости (Нижний Тагил) 11:24
Технологии

Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус»

Представитель МЦСТ (компания-разработчик линейки процессоров «Эльбрус») Максим Горшенин в разговоре с CNews отметил, что новый планшет можно назвать первой «пользовательской» (а не специализированной) моделью на «Эльбрусах» в данном форм-факторе.
CNews 03:15
Общество

«Досье»: Материалы дела об убийстве российских журналистов в ЦАР опровергают версию о грабеже

Материалы дела об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской республике опровергают версию о грабеже, - сообщает центр "Досье".
Эхо Москвы 09:05
Кино

Netflix показал новые кадры из первой серии «Ведьмака»

В преддверии выхода первого сезона долгожданного «Ведьмака» на сайте итальянского издания Corriere появились кадры из 1 серии.
Киноафиша России вчера в 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное