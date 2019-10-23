Экономика
РИА НовостиВ ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
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Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют.
— Антон Дроздов, российский экономистАМИТЕЛ 23 октября в 20:52
с чего всё началось
Возобновление индексации пенсии работающих пенсионеров потребует в 2020 году порядка 368 млрд рублей. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.ТАСС23 октября в 08:13
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Минтруд объяснил позицию ПФР по индексации пенсий работающим пенсионерам
Rambler News Service23 октября в 10:54
На возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров ПФР необходимо 368 млрд рублей
ТАСС23 октября в 08:13
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
RT на русском23 октября в 10:13
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