Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
Читать в источнике
Комментировать1078
Антон Дроздов
Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют.
— Антон Дроздов, российский экономистАМИТЕЛ 23 октября в 20:52
с чего всё началось

На возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров ПФР необходимо 368 млрд рублей

Возобновление индексации пенсии работающих пенсионеров потребует в 2020 году порядка 368 млрд рублей. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.
ТАСС23 октября в 08:13

Подробнее о событии

Экономист опроверг слова главы ПФР о нехватке денег на пенсии

URA.Ruвчера в 23:11

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

РИА Новости23 октября в 10:27

Минтруд объяснил позицию ПФР по индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Service23 октября в 10:54

На индексацию пенсий работающим пенсионерам требуется 368 млрд рублей

Коммерсантъ23 октября в 09:48

ПФР заявил о нехватке средств на индексацию выплат работающим пенсионерам

РБК23 октября в 09:41

На возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров ПФР необходимо 368 млрд рублей

ТАСС23 октября в 08:13

Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

RT на русском23 октября в 10:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Футбол

Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча

Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Газета.Ru 11:36
Политика

Встречавшихся с Зеленским украинских военных объявили самозванцами

Один из военных спросил главу государства, планирует ли он встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмайера», однако отсутствие разговора на тему отвода войск, по всей видимости, разозлило украинского президента.
Lenta.ru 14:31
Общество

Украина переходит на зимнее время

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Московский Комсомолец 02:10
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

РИА Новости 12:26
Футбол

Бавария — Унион (Берлин) 2:1

Евро-футбол.ру 10:58
Происшествия

Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку

Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
Общество

В Риге осквернили памятник воинам-освободителям

Неизвестные лица осквернили в столице Латвии памятник воинам-освободителям, сообщает агентство LETA.
Российская газета 10:34
Футбол

Футболисты начали радоваться незабитому голу и пропустили

Игроки «Хайдука» воспользовались замешательством футболистов «Славена Белуло» и забили гол в матче чемпионата Хорватии.
Lenta.ru 13:52
Армия и оружие

В Минобороны назвали бандитизмом захват США нефтяных полей в Сирии

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вашингтон, удерживая под своим контролем нефтяные месторождения на востоке САР вместо борьбы с терроризмом, занимается «международным государственным бандитизмом».
Журналистская правда 03:43
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор 07:54
Шоу-бизнес

Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»

Газета.Ru 13:22
Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Кино

Закончились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Режиссер Кэри Фукунага закончил съемки нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Профиль 11:46
Происшествия

В Британии водителю грузовика предъявили обвинение по делу о 39 трупах

Водителю Морису Робинсону, задержанному по делу о гибели 39 человек, тела которых нашли в грузовике, предъявили обвинения.
РБК 14:18
Культура

Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов

Gazeta.SPb 14:13
Авто

Представлен универсал Subaru Levorg с новым мотором

Напомним, что Subaru продает модель Levorg в Японии в течение почти шести лет, поэтому неудивительно, что автомобиль планирует перейти во второе поколение.
Тарантас Ньюс 23 октября в 01:01
Происшествия

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 14:36
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости 08:06
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Происшествия

Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств

Газета.Ru 07:46
Кино

Киностудии выдвинули актеров-претендентов на премию «Оскар»

Студия Sony в качестве претендента на «Оскар» выдвинула Леонардо Ди Каприо за главную роль в фильме «Однажды в Голливуде».
Городской репортер 24 октября в 05:49
Фигурное катание

Урманов оценил шансы Трусовой на победу на Skate Canada

Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Алексей Урманов оценил шансы 15-летней Александры Трусовой выиграть этап серии Гран-при в Канаде.
RT на русском 11:24
Экономика

Силуанов поручил разработать более амбициозный план приватизации в РФ

Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов уже дал поручение Минэкономразвития разработать более амбициозный план приватизации.
ПРАЙМ 24 октября в 05:05
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru вчера в 15:51
Происшествия

В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Четыре человека погибли, еще девять пострадали при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 11:48
Спорт

Россиянка Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой в Европе

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой года в Европе.
News.ru 14:41
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Политика

Российский политолог предложил два варианта решение проблемы Донбасса

Синельников-Оришак предложил два варианта развития событий, если Украина откажется выполнять "формулу Штайнмайера" и Минские соглашения.
Pravda.Ru 06:11
Хоккей

Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)

Петербургский СКА в овертайме проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:10
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное