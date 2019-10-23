Чтобы восстановить индексацию работающим пенсионерам, в 2020 году нам потребуется 368 млрд рублей. Это большие деньги, и таких у нас денег сейчас нет.

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, для того чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, «потребуется 368 миллиардов рублей».

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