с чего всё началось

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений. Он отметил, что новая система даст возможность повысить пенсионные права людей.

Армия и оружие Прописали диету: Врачи на Украине осмотрели «узников Кремля» Смогли ли украинские военврачи диагностировать какие-либо заболевания, приобретенные за время нахождения моряков в заключении в России, точно неизвестно, по крайней мере, никаких заявлений, кроме того, что "им прописана диета", сделано не было.

Происшествия В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке В Геленджике случилось ЧП на центральном рынке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Авто Открылся автосалон во Франкфурте Сегодня, 10 сентября 2019 года стартует одно из важнейших мероприятий в мировой автомобильной промышленности – Франкфуртский международный автосалон, который насчитывает более чем столетнюю историю.

Политика Предполагаемым американским шпионом в Москве мог быть Олег Смоленков Накануне американская телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году ЦРУ пришлось срочно эвакуировать своего ценнейшего агента из Москвы из-за угрозы разоблачения.

Общество Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Общество До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Общество В Екатеринбурге внесли корректировки в опрос по строительству храма В Екатеринбурге депутаты гордумы поддержали предложенные мэрией изменения в положение о проведениях опросов населения в муниципалитете.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Экономика В России почти на четверть подорожали авиабилеты В России в период с января по август 2019 года средняя цена на авиабилеты в экономклассе выросла почти на четверть.

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.

Происшествия Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.

Авто Презентована Audi A7 Sportback с гибридной установкой Концепция привода A7 Sportback 55 TFSI e quattro разработана таким образом, что клиенты могут использовать в большей мере экологически чистую силовую установку.

Политика ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

Политика Украинский омбудсмен допустила новый обмен пленными до конца года Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова допустила, что еще один обмен пленными между Москвой и Киевом может состояться до конца 2019 года.