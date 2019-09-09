с чего всё началось

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений. Он отметил, что новая система даст возможность повысить пенсионные права людей.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter.

Шоу-бизнес Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре Российский певец Дима Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт в нетрезвом виде и пообещал горожанам компенсации.

Политика Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Политика Володин открыл осеннюю сессию Госдумы Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник открыл осеннюю сессию нижней палаты парламента.

Экономика В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.

Здоровье В Свердловской области продолжает расти смертность от онкологии Специалисты отмечают, что в Свердловской области наблюдается снижение рождаемости, что влечет за собой увеличение показателя естественной убыли населения.

Политика CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.

Политика Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).

Футбол Бердыев рассказал о переговорах со «Спартаком» Бывший главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев заявил о том, что не вел никаких переговоров с руководством "Спартака" на предмет готовности возглавить московский клуб.

Политика Почти 30 генералов и полковников уволил Путин От должности был освобождены почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Политика Сенцов собрался вернуться в Крым на танках Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.

Армия и оружие Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.

Общество Мэрия Екатеринбурга показала три площадки с храмом святой Екатерины Каждый ролик посвящен одной из трех площадок, предложенных для строительства храма: на перекрестке Фурманова — Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом.

Политика Песков прокомментировал данные о новом обмене заключенными с Украиной В Кремле есть понимание о необходимости продолжения процесса обменами заключенными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Активисты Greenpeace заблокировали судно с углём в порту Гданьска В Польше активисты Greenpeace заблокировали судно с углём, прибывшее в Гданьск из Мозамбика, после чего их задержали.

Экономика Повышение утильсбора на автомобили детально обсуждается в кабмине Повышение ставки утилизационного сбора на 80-100% на автомобили с 1 января детально обсуждается в правительстве РФ.

Политика Главу Сената Испании уличили в плагиате Главу испанского Сената Мануэля Круса заподозрили в плагиате.

Политика Верховная рада приняла закон об импичменте президента Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.

Происшествия Косметолога в Москве обвинили в смерти пациентки По данным следователей, обвиняемая 14 июля 2019 года в арендуемом кабинете на Кастанаевской улице в Москве во время косметологической процедуры ввела 30-летней пациентке лекарственное вещество, после чего той стало плохо.

Экономика В Забайкалье пенсионеры получат доплату к пенсии По инициативе главы региона Александра Осипова, Законодательное собрание приняло закон, согласно которому величина прожиточного минимума для пенсионеров составит на будущий год 9829 рублей.

Здоровье На Сахалине реанимировали пациента после 25-минутной остановки сердца Врачи Сахалинской областной клинической больницы смогли "завести" сердце пациента после почти получасовой остановки, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Общество Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.

Происшествия В Геленджике загорелся центральный рынок Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Общество Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.