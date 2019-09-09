с чего всё началось

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений. Он отметил, что новая система даст возможность повысить пенсионные права людей.

Политика В ДНР планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.

Общество Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Происшествия В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.

Политика Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной» Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.

Происшествия Верховный суд подтвердил пожизненные сроки «банде GTA» Верховный суд России в понедельник, 9 сентября, отклонил апелляционные жалобы на приговор в отношении участников так называемой "банды GTA".

Политика Избрание неонациста мэром города в Германии привело к скандалу Мэром немецкого города Вальдзидлунг был избран неонацист и представитель ультраправой Национальной демократической партии (НДП) Штефан Ягш.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Энергетика Власти Украины пообещали снизить цены на газ для населения в сентябре Власти Украины пообещали снизить цены на газ для жителей страны в сентябре на 115 гривен ($4,6), о чем заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте.

Общество В Госдуме задумались над наказанием за ложный вызов «скорой помощи» Экспертный совет при комитете Государственной думы по охране здоровья рассматривает введение ответственности за ложный вызов "скорой помощи".

Общество Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.

Политика Зампред Еврокомиссии подтвердил дату трехсторонних переговоров по газу Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Еврокомиссией пройдут 19 сентября в Брюсселе, написал в твиттере зампред ЕК Марош Шефчович.

Общество Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.

Единоборства Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи Уже не менее 18 женщин приняли участие в флешмобе, выложив свои фотографии в папахах.

Политика Закон об отсрочке Brexit вступил в силу после одобрения Елизаветой II Принятый британским парламентом закон об отсрочке Brexit вступил в силу после того, как его одобрила королева Елизавета II.

Здоровье Внезапное онемение тела названо симптомом серьезных заболеваний Онемение может указывать на такие заболевания, как сахарный диабет, тромбоз, артрит, артроз.

Политика Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом в Пермском крае Одним из победивших кандидатов стал Армен Бежанян, исполнивший роль Арменки в сериале "Реальные пацаны", сообщает РИА Новости.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Политика Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму Оппозиционеры займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме седьмого созыва, таковы результаты обработки 100 процентов протоколов участковых избирательных комиссий.

Политика Результаты муниципальных выборов в петербурге до сих пор не подвели Наблюдатели отмечают, что за пока еще временного главу города голосовали курсанты и бюджетники, кроме того вопросы вызвало и надомное голосование: на многих участках за ним не давали за ним следить, на участки урны возвращали поздно вечером с сотнями бюллетеней столько людей по словам экспертов, невозможно обойти чисто физически.

Экономика «Северсталь» определилась в размером дивидендов за II квартал Акционеры "Северстали" одобрили выплату дивидендов за II квартал в размере 26,72 руб. на акцию.

Кино Меньшов высказался о реформе российского оскаровского комитета Глава Российского оскаровского комитета режиссер Владимир Меньшов в беседе с ТАСС высказался о реформировании организации.

Общество Дженнифер Лопес досталось от зоозащитников на кинофестивале в Торонто Дженнифер Лопес досталось от зоозащитников на кинофестивале в Торонто Гринписовцы спланировали целую акцию, чтобы в очередной раз досадить звезде.

Технологии Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.

Армия и оружие Ушёл из жизни участник обороны Севастополя Севастопольская региональная общественная организация ветеранов выражает соболезнование родным и близким Владимиров Петровича в связи с уходом из жизни патриота Севастополя и России.